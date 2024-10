Warum hat Südostasien so viele Verkehrstote?

Ein tödlicher Brandunfall in einem thailändischen Schulbus hat die Debatte über Verkehrssicherheit neu entfacht. Südostasien tut sich schwer, eine der weltweit höchsten Raten an Verkehrstoten zu reduzieren.

Die Verkehrssicherheit in Thailand ist nach einem tödlichen Vorfall in der vergangenen Woche ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt. Ein Schulbus geriet in Brand. 23 Insassen, darunter 20 junge Schüler und drei Lehrer, kamen dabei ums Leben.

Ermittlungen sind derzeit noch im Gange, um festzustellen, was den Brand ausgelöst hat. Es wird jetzt schon vermutet, dass ein Gasleck die Ursache sein könnte. Im Bus mit Erdgasantrieb stellten die Behörden elf Erdgaskanister fest, obwohl nur sechs zugelassen war.

Die öffentliche Empörung setzt die für die Sicherheitsstandards verantwortlichen Beamten unter Druck. Vier Monate vor dem Unfall war der Bus technisch geprüft worden. Die Angehörigen der Opfer fordern nun, die Standards für die Fahrzeugsicherheit zu erhöhen.

Laxe Brandschutznormen

Der thailändische Verkehrsminister Suriya Jungrungreangkit sagte, die Regierung werde eine Untersuchung über die Verwendung von komprimiertem Erdgas (CNG) in Bussen einleiten. Nach offiziellen Angaben gibt es im Land über 13.000 CNG-betriebene Busse.

Das Verkehrsministerium hat das Amt für Straßenverkehr (DLT) angewiesen, alle CNG-Busse innerhalb von zwei Monaten zu inspizieren, um sicherzustellen, dass sie den Brandschutzstandards entsprechen.

Sumet Ongkittikul, Forschungsdirektor für Verkehrspolitik am Thailand Development Research Institute, sagte dem Sender Thai PBS, dass viele Busse, die in Betrieb sind, nicht den Standards entsprechen.Er wies darauf hin, dass nur fünf Prozent der rund 10.000 Busse die neuen Normen für brandresistente Materialien erfüllen, die 2022 in Kraft getreten waren.

Die neuen Vorschriften galten jedoch nicht für die Fahrzeuge, die bereits in Betrieb waren, und Busunternehmen beschwerten sich, dass die Ausstattung ihrer Bestandsfahrzeuge mit feuerhemmenden Materialien zu kostspielig wäre, sagte Sumet. "In anderen Ländern gelten ähnliche Standards rückwirkend für alte und neue Busse", betonte er.

Thailand: Der ganz normale Verkehrs-Wahnsinn To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zu viele Verkehrstote in Asien

Der thailändische Journalist Pravit Rojanaphruk berichtet, dass die Verkehrssicherheit in Thailand seit langem ein großes Problem ist. Die unzureichende Durchsetzung von Vorschriften trage dazu bei, dass jedes Jahr Tausende von Todesfällen zu beklagen seien. "Die Buskontrolleure sind anfällig für Bestechung. Wir sprechen nur dann über Verkehrssicherheit, wenn es schwere Verkehrsunfälle wie den Schulbusbrand mit 23 Toten gibt", sagt Pravit der DW.

"Die Situation wird noch tragischer durch den mangelnden Willen von Politikern, Beamten und der Öffentlichkeit, eine spürbare Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr auf die nationale Agenda zu setzen. Seit dem 1. Januar 2024 starben im Durchschnitt 38 Menschen täglich im Straßenverkehr. Das muss dringend verbessert werden", fügte er hinzu. Insgesamt sterben jedes Jahr rund 20.000 Menschen auf Thailands Straßen. Das entspricht etwa 50 Verkehrstoten pro Tag.

Das südostasiatische Land hat eine der weltweit höchsten Raten an Verkehrstoten und verzeichnete im Jahr 2021 etwa 25,7 Todesfälle pro 100.000 Einwohner. Die Unfallstatistik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beziffert die Rate mit 15 weltweit. Eine höhere Rate gibt es Asien nur in Nepal. Weltweit liegt Thailand an 16. Stelle, laut den Statistiken der WHO gleichauf mit dem Tschad und Guinea-Bissau.

Ähnliche Situation auch in anderen Ländern Südostasiens

Das Problem beschränkt sich jedoch nicht auf Thailand. Auch andere südostasiatische Nationen, insbesondere Malaysia und Vietnam, stehen vor ähnlichen Herausforderungen.

Im September sagte der malaysische Verkehrsminister Anthony Loke, dass es dringend notwendig sei, die Verkehrssicherheit im Land anzugehen, nachdem Statistiken gezeigt hatten, dass 6.443 Todesopfer allein im Jahr 2023 zu verzeichnen waren.

Er forderte in diesem Zusammenhang, dass täglich Statistiken über tödliche Unfälle veröffentlicht werden sollen, um das Bewusstsein der Fahrer zu schärfen und sie zu mehr Vorsicht zu bewegen. Alle Autofahrer wurden aufgefordert, an Sicherheitstrainnigs teilzunehmen. Das erklärte Ziel der Politik ist, die Zahl der Verkehrstoten bis zum Jahr 2030 zu halbieren.

Besonders hohe Unfallraten gibt es bei Zweirädern. In Thailand zum Beispiel sind über vier von fünf Todesfällen mit Motorradunfällen verbunden, verglichen mit einem weltweiten Durchschnitt von eins von fünf, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Verkehrssicherheitsbehörde Thai RSC. "Es gibt nur sehr geringe oder gar keine spürbaren Verbesserungen. Die meisten Soziusfahrer auf dem Motorrad fahren ohne Helm," beklagt der Journalist Pravit.

Vietnam: Wie der Verkehr Städte zu ersticken droht To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Motorräder und Mopeds sind auch auf Vietnams Straßen allgegenwärtig. Es wird geschätzt, dass Motorradunfälle etwa 80 Prozent der gesamten Verkehrsunfälle in Vietnam ausmachen. Verkehrsunfälle insgesamt sind laut WHO eine der häufigsten Todesursachen für Kinder und junge Erwachsene im Alter von fünf bis 29 Jahren sind, sowohl in Vietnam als auch weltweit.

Die vietnamesische Regierung hat daher in diesem Jahr neue Regeln erlassen, um Probleme mit der Verkehrssicherheit anzugehen. Diese schreiben vor, dass alle Kinder, die in Fahrzeugen reisen, in einem Kindersitz gesichert werden müssen, wenn sie unter zehn Jahre alt sind oder eine Körpergröße von weniger als 135 cm haben.Mit den neuen Sicherheitsvorschriften könnte die Zahl der verkehrsbedingten Todesfälle vietnamesischer Kinder um bis zu 71 Prozent gesenkt werden, schätzte die Agentur.

"Diese Gesetzesänderungen sind ein Votum für die Sicherheit von Kindern und werden dazu beitragen, das Versprechen einer sicheren Mobilität - insbesondere für junge Menschen - in Vietnam zu verwirklichen", sagte Angela Pratt, Vertreterin der WHO in Vietnam, im Juli.

Chinesische Technologie als Hilfe?

Experten und Unternehmer in Südostasien haben die Länder aufgefordert, Echtzeit-Apps zu entwickeln, um die Verkehrssituation zu überwachen und Autofahrer im Verkehr auf dem Laufenden zu halten. Einige Politiker haben sich für den Einsatz neuester Technologien und Tools der künstlichen Intelligenz ins Spiel gebracht, um Verkehrsprobleme anzugehen.

Der thailändische Verkehrsminister Suriya schlug den Einsatz chinesischer Technologie zur Vermeidung von Verkehrsunfällen vor. "Wenn die Technologie von Huawei die Effizienz des Verkehrsmanagements und der Katastrophenprävention steigern kann, wird dies eine gute Gelegenheit sein, Thailand als regionalen Verkehrsknotenpunkt im Einklang mit der Regierungspolitik zu fördern", sagte er im September.

Aus dem Englischen adaptiert von Florian Weigand