Warum haben wir ein Schaltjahr?

Aberglaube und Traditionen zum Schaltjahr

"Schaltjahr ist Kaltjahr"

Eine alte Bauernregel besagt: "Schaltjahr ist Kaltjahr." Die Bauernweisheit wird von Meteorologen allerdings nicht als allgemeingültige Regel bestätigt. Aber kalt werden kann es in Deutschland in diesem Jahr natürlich trotzdem noch. Wir wissen ja: Der April macht, was er er will. Deshalb den Wollpulli besser noch nicht auf dem Dachboden einlagern!