Besuchermagnet in Köln: 10. Gamescom eröffnet

Für Spielefans aus aller Welt ist sie ein fester Termin im Kalender: die Gamescom in Köln. Am Dienstag (21.8.) eröffnet die bereits zehnte Auflage. Auch sonst ist jede Menge los in der Metropole am Rhein.