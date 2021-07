Warum Hacker auf Bitcoins setzen

Sie geben sich nun auch verhandlungsbereit: Nach 70 Millionen US-Dollar sind die Angreifer nun wohl auch bereit, 50 Millionen zu akzeptieren. Dennoch wäre es die bisher größte Lösegeldforderung in der Geschichte der Cyberkriminalität. Dafür wollen die Hacker eine Erpressungssoftware - eine sogenannte Ransomware - unschädlich machen, die seit dem Wochenende die Systeme von geschätzt 1500 Unternehmen auf den Kopf stellt.

Hinter dem Angriff soll die Hackergruppe REvil stecken. Das Lösegeld fordert die Gruppe in Bitcoins. Joseph Edwards vom Kryptomakler Enigma Securities findet es ungewöhnlich, dass die Erpresser einen so hohen Betrag in Bitcoins fordern. "Das klingt mehr nach einem Werbetrick", schreibt Edwards auf DW-Anfrage.

Erpresser bevorzugen kleine Summen

Normalerweise würden Erpresser versuchen, die Summen eher klein zu halten und zwar zwischen 100 Tausend und zwei Millionen Dollar, so Edwards. "Das sind meist Beiträge, die sich lohnen, bei der Firmen aber auch bereit sind, schnell zu bezahlen, um schlechte Publicity und längere Ausfallzeiten zu vermeiden."

Es sei das Ziel der Kriminellen, dass die Behörden erst gar nicht eingeschaltet werden, denn sind die Fahnder den Bitcoin-Transaktionen einmal auf der Spur, komme es immer häufiger vor, "dass die Kriminellen erwischt werden, ihr Geld verlieren und einer Verhaftung nur entgehen, weil sie sich außerhalb der US-Gerichtsbarkeit befinden - beispielsweise in Russland oder China."

Dennoch habe Bitcoin die Erpressungen durch Ransomware erst salonfähig gemacht, sagt Mikko Hyppönen, Leiter der Forschungsabteilung beim finnischen Sicherheitdienstleister F-Secure gegenüber DW. 2013 habe man damit angefangen. "Man ging davon aus, dass Bitcoin anonym und nicht nachvollziehbar war. Doch seitdem haben die Kriminellen gelernt, dass es nicht so unauffindbar ist, wie sie dachten."

Die Analysefirma Chainanalyis analysiert Transaktionen mit Kryptowährungen. Eine ihrer Studien beschäftigt sich mit öffentlich gewordenen Lösegeldforderungen. Demnach steigt das Volumen in digitalem Währungen. Am häufigsten seien Bitcoins zum Einsatz gekommen, aber auch die Kryptowährung Monero spiele eine Rolle, schreibt Geschäftsführer Duncan Hoffman auf DW-Anfrage. Dennoch wisse man eben nur von Angriffen, die öffentlich gemacht wurden. "Wahrscheinlich gibt es noch viele weitere Fälle, in denen Organisationen stillschweigend Lösegeld zahlen, von denen wir nichts wissen.”

Mehrere Tage waren Hunderte Coop-Supermärkte wegen eines Hackerangriffs geschlossen

Bitcoin ist nicht ganz anonym

Der Vorteil von Bitcoin liegt erstmal auf der Hand. Die Kryptowährung ist die populärste und zugänglichste Digitalwährung. "Damit macht man es den Opfern von Erpressung einfacher, der Forderung nachzukommen”, so Thomas Faber von der Frankfurt School of Finance & Management.

Wer einen Bitcoin handeln möchte, der benötigt einen digitalen Geldbeutel - ein sogenanntes Wallet. Und dieses Wallet hat eine Adresse, die bei jeder Transaktion für immer gespeichert wird und von außen auch einsehbar ist. "Jeder kann den Kontostand und alle Transaktionen einer Adresse ohne Umwege einsehen und nachvollziehen”, so Faber.

Achillesferse Umtausch

Man könne zwar seine Identität hinter der Wallet-Adresse verstecken "doch irgendwann muss der Bitcoin in echtes Geld umgetauscht werden, ansonsten bleibt der Wert für viele Zwecke nutzlos.” An dieser Schnittstelle komme man in der Regel nicht mehr ohne Identitätsnachweis aus, sagt Faber. "Daher spricht man beim Bitcoin häufig davon, dass er nicht anonym, sondern pseudonym ist.”

Wird eine Kryptowährung in echtes Geld getauscht, ergeben sich gute Zugriffschancen für die Ermittler, sagt Joseph Edwards von Enigma Securities. "Fast alle Tauschbörsen verlangen eine erhebliche Identitätsüberprüfung für alle Transaktionen.”

Laut Analysen von Chainalysis sind erpresste Bitcoin-Summen zu über 80 Prozent an nur fünf Börsen transferiert worden. Das deute darauf hin, dass viele Tauschbörsen einen guten Job machten. "Es bedeutet aber auch, dass einige wenige eher ein Auge zudrücken oder die Aktivitäten einfach nicht überwachen”, so Geschäftsführer Hoffman.

Wie funktioniert Bitcoin? Ziemlich kryptisch Bitcoin ist eine Kryptowährung. Das Zahlungsmittel funktioniert also digital, ohne physische Münzen und Scheine, und basiert auf kryptografischen Verfahren. Bitcoin ist dezentral organisiert und kommt ohne Banken und Zentralbanken aus. Die Währung ist daher weltweit und grenzüberschreitend zu denselben Bedingungen verwendbar und mit keinem bisherigen Geldsystem zu vergleichen.

Wie funktioniert Bitcoin? Der "Vater" als Mysterium Im Januar 2009 wurde zu Bitcoin eine Open-Source-Software unter dem Entwickler-Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlicht. Ein paar Monate zuvor hatte diese Person oder Gruppe die Funktionsweise der digitalen Währung in einem Text erstmals öffentlich beschrieben.

Wie funktioniert Bitcoin? Wie kommt man an Bitcoins? Es gibt verschiedene Wege, sich Bitcoins zu besorgen: Man kauft sie auf einer Internetplattform (und bezahlt dafür z.B. mit Euro). Oder man akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel für Waren oder Dienstleistungen, die man anbietet. Oder man wird "Miner" und schürft selbst nach Bitcoins.

Wie funktioniert Bitcoin? Auch digital: Ohne Geldbeutel ist alles nichts Kryptowährungen werden in einer virtuellen Geldbörse (Wallet) aufbewahrt. Sie enthält Schlüssel (Keys). Nur mit ihnen kann man feststellen, wem ein Bitcoin gehört. Man braucht sie auch für Transaktionen. Eine Wallet kann man auf dem Smartphone, einem Computer, einem USB-Stick, speziell gesicherten Speichermedien und in einer Webcloud speichern. Ohne Wallet hat man keinen Zugang zu seinen Bitcoins.

Wie funktioniert Bitcoin? Hut ab vor der Kyptowährung Sagen wir, Herr X möchte von Frau Y einen Hut kaufen und mit Bitcoin bezahlen. Beide müssen für eine Bitcoin-Transaktion einen öffentlichen Schlüssel (vergleichbar mit einer Konto-Nummer) und einen privaten Schlüssel (vergleichbar mit einer TAN) besitzen.

Wie funktioniert Bitcoin? Block-Bausteine Frau Y übermittelt ihren öffentlichen Schlüssel an Herrn X. Der bestätigt mit seinem privaten Schlüssel und beantragt damit eine Transaktion. Die wird mit einigen hundert anderen Transaktionen in einem Block gesammelt (daher der Begriff Blockchain, doch dazu später).

Wie funktioniert Bitcoin? Rechenknechte Der Block wird an alle Computer im dezentralen Bitcoin-Netzwerk verteilt. Diese Computer werden auch Miner genannt. Sie prüfen die Transaktionen, die von einem Wallet zum anderen laufen, und bestätigen sie. Theoretisch kann jeder Mensch seinen Computer im Netzwerk mitarbeiten lassen. Inzwischen wird die meiste Arbeit aber von professionellen Server-Farmen erledigt.

Wie funktioniert Bitcoin? Im Schweiße ihrer Grafikkarten Bevor die Transaktion tatsächlich ausgeführt wird, müssen die Miner für jeden Block kryptografische Rechenaufgaben lösen. Dafür sind Rechenpower und starke Grafikkarten nötig. Das Mining funktioniert wie ein Wettbewerb: Mehrere Miner versuchen gleichzeitig, einen Block aus der Blockchain zu entschlüsseln. Wer das zuerst schafft, erhält als Bezahlung neue - also "frisch geschürfte" - Bitcoins.

Wie funktioniert Bitcoin? Eine Art Perlenkette Der Block von Herr X und Frau Y ist Teil einer langen Kette, der sogenannten Blockchain. In dieser dezentralisierten Datenbank sind alle Bitcoin-Aktivitäten gespeichert. Die Blockchain dient damit als das Zahlungsbuch (Ledger) der Kryptowährung: Alle Transaktionen und Wallet-Informationen der Beteiligten sind darin enthalten. Obwohl das alles erfasst und einsehbar ist, bleiben die Nutzer anonym.

Wie funktioniert Bitcoin? Hier wird geschürft China hat den mit Abstand größten Anteil an der Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks (Hashrate) und damit an dessen Stromverbrauch. Weitere wichtige Länder sind die USA, Russland, Kasachstan, Iran und Malaysia, so der Bitcoin Electricity Consumption Index der Universität Cambridge. Das Mining lohnt sich nur da, wo die Strompreise günstig sind.

Wie funktioniert Bitcoin? Riesiger Energiehunger Der energieintensive Prozess für die Berechnungen der Bitcoin-Transaktionen (Mining) benötigt um die 120 Terrawattstunden (TWh) im Jahr, so der Bitcoin Electricity Consumption Index der Universität Cambridge. Das ist mehr Strom, als jedes der blau gefärbten Länder in einem Jahr verbraucht. Grafiken: Per Sander Texte: Gudrun Haupt



Beide Seiten rüsten auf

Eine weitere Möglichkeit, die erbeuteten Bitcoins umzutauschen, seien sogenannte Peer-to-Peer Börsen, sagt Blockchain-Experte Faber. Dabei handelt es sich um einen Verkauf zwischen zwei Personen, der Online stattfindet. Versierte Erpresser könnten zudem auch im Darknet Dienstleistungen oder Produkte in Bitcoin einkaufen.

In beiden Fällen hat der Tauschpartner aber Bitcoins, die eventuell eines Tages einer Lösegeld-Transaktion zugeordnet werden können. Auch hier gebe es Möglichkeiten, die Herkunft der Bitcoins zusätzlich zu verschleiern. Sogenannte Mixer machen es möglich.

Auch von Hackern gekapert: die Colonial Pipeline ist die längste Leitung von raffiniertem Öl in den USA

Dennoch seien die Werkzeuge zur Nachverfolgung immer stärker geworden, sagt Kryptoexperte Edwards. "Wenn das Lösegeld hoch genug ist und die Behörden ihre volle Aufmerksamkeit darauf richten, ist es leicht, den Kriminellen auf die Spur zu kommen.”

Dass Bitcoins als Lösegeld kein Selbstläufer ist, das hat auch die Hackergruppe Darkside zu spüren bekommen. Insgesamt hatte sie Bitcoins im Wert von über vier Millionen für die Freigabe eines Systems der Colonia Pipelinein den USA gefordert. Doch das FBI verfolgte den Weg der Bitcoins über 23 Wallets und konnte am Ende einen Großteil wieder sicherstellen. Ein klares Signal an die wachsende Anzahl von internationalen Hackergruppen: Wir sind Euch auf den Fersen.

Kurz danach hatte allerdings eine andere Gruppe knapp elf Millionen Dollar in Bitcoins beim weltgrößten Fleischhersteller JBS erbeutet. Das Verbrechen soll auch auf die Gruppe REvil zurückgehen. Hier fehlt von den digitalen Münzen noch jede Spur.