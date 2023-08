Warum die BBC ihren Rockpalast verkauft

Was haben die Beatles, David Bowie und Adele gemeinsam? Sie alle rockten in den Maida-Vale-Aufnahmestudios in London. Nun verkauft die BBC das historische Gebäude an den Filmkomponisten Hans Zimmer und Geschäftspartner.

Käufer sind der deutsche Filmkomponist und Oscarpreisträger Hans Zimmer, sein langjähriger Geschäftspartner Steven Kofsky und die britischen Produzenten Tim Bevan und Eric Fellner, wie die BBC in London mitteilte. Dies ermögliche eine "glänzende und dynamische Zukunft des Musikschaffens in diesem ikonischen Gebäude", sagte die Musikdirektorin der BBC, Lorna Clarke. Bevan und Fellner versprachen, das Erbe der BBC in Maida Vale fortzuführen.

Zimmer, der die Musik für Dutzende von Filmen komponiert hat, darunter "Der König der Löwen", "Gladiator", "Top Gun: Maverick" und "Der Fluch der Karibik", hob ebenso auf die Geschichte des Veranstaltungsortes ab: "Das erste Mal, dass ich für die BBC in den Maida- Vale-Studios gearbeitet habe, ist 45 Jahre her", zitiert ihn die britische Zeitung "The Guardian". "Ich erinnere mich noch gut an die starke Anziehungskraft, den Wunsch, die Wände zu berühren, als ob ich dadurch irgendwie eine Verbindung zu den Künstlern herstellen könnte, deren außergewöhnliche Musik täglich an diesen Wänden widerhallte."

Das historische Schild der BBC an ihren Maida Vale Studios in London Bild: Ian West/empics/picture alliance

Viele legendäre Auftritte

Tatsächlich waren die Studios Schauplatz tausender Auftritte von Pop- und Rockgrößen wie etwa den Beatles, David Bowie, Led Zeppelin, Dusty Springfield, Beyoncé und Adele. Einige hat die BBC auf ihrer Website dokumentiert, darunter einen legendären Live-Auftritt der britischen Gruppe "Florence And The Machine" im September 2008. Die Reihe "BBC Music Introducing Maida Vale sessions" macht großartige Konzerte noch einmal hörbar.

Florence Welch von der Rockgruppe Florence and the Machine Bild: picture alliance / dpa

In den 1930er-Jahren beherbergten die Studios das BBC Symphony Orchestra. Zeitweise waren sie die Heimat des experimentellen "BBC Radiophonic Workshop", der unter anderem die berühmte Titelmusik für die Science-Fiction-Serie "Doctor Who" realisierte, eines der ersten elektronischen Musikstücke im britischen Fernsehen überhaupt.

Die Maida-Vale-Studios sind in einem imposanten Gebäude im gleichnamigen Stadtteil im Nordwesten Londons untergebracht. Der britische Staatssender zeichnete hier zwischen 1967 und 2004 unter anderem die legendären "Peel Sessions" auf, eine Kultsendung des DJs und Radiomoderators John Peel, die vier Jahrzehnte lang auf Radio One ausgestrahlt wurde.

Erst Rollschuh- dann Rockpalast

Das Gebäude wurde 1909 ursprünglich als Rollschuhbahn errichtet und hieß zunächst "Maida Vale Roller Skating Palace and Club". Der Palast bestand jedoch nur ganze drei Monate. Danach zog eine Vielzahl anderer Unternehmen ein, bis 1933 die BBC das Bauwerk kaufte und zu Studios umbaute. Die "BBC Maida Vale" bot Platz für 2.650 Zuschauer und verfügte über einen eigenen Orchesterbalkon.

Während des Zweiten Weltkriegs dienten die Maida-Vale-Studios vorübergehend als Ausweichquartier für den BBC-Radionachrichtendienst, was es wiederum zu einem Ziel des Deutschen Blitzkriegs machte. Nach einem Volltreffer während eines Luftangriffs musste das Gebäude vollständig renoviert werden. All das ist nachzulesen auf der Website und in Blogs des britischen Senders.

Zuletzt bot BBC Maida Vale Platz für mehr als 150 Musizierende, einen 100-köpfigen Chor und ein Publikum von 220 Personen. Im Gebäude sind sieben Musik- und Hörspielstudios untergebracht. Schon 2007 hatte die BBC angekündigt, ihre Live-Musik-Events nach Stratford im Osten Londons verlegen zu wollen. Die Maida Vale Studios seien "für das 21. Jahrhundert völlig ungeeignet", hieß es schon damals. Unter anderem gebe es Probleme mit Asbest.

Große Bedeutung für die Popkultur"

Als das Gebäude dann im Jahr 2020 unter Denkmalschutz gestellt wurde, habe die BBC Einspruch erhoben, schreibt der Guardian, angeblich weil die Entscheidung den potenziellen Verkaufswert des Gebäudes zu mindern drohte. Jetzt erklärte der Sender, bis Ende 2025 an den neuen Standort ziehen zu wollen, an dem es wiederum Aufnahme- und Probestudios geben soll.

"Maida Vale hat eine so wichtige Rolle in der Geschichte der BBC gespielt", betonte BBC-Musikdirektorin Lorna Clarke. "Und seine Bedeutung für die Popkultur ist enorm." Nach erst Plänen sollen die Studios erhalten und renoviert werden. Außerdem soll eine gemeinnützige Bildungseinrichtung einziehen. Der Kaufpreis für das legendäre Gebäude blieb ungenannt.