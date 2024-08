Eine ausgebrannte Marmorwerkstatt in einem Vorort von Athen: Die verheerenden Brände nordöstlich von Griechenlands Hauptstadt halten die Anwohner in Atem. Am Morgen fand die Feuerwehr in einem ausgebrannten Fabrikgebäude die Leiche einer Frau, die sich nicht retten konnte, berichten griechische Medien. Bisher ist sie das einzige Todesopfer.