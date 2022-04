Wahlen in Frankreich

Nach fünf Jahren im Élysée-Palast bewirbt sich Emmanuel Macron um eine zweite Amtszeit. Nach den beiden Wahlgängen am 10. und 24. April wählen die Franzosen im Juni 2022 auch ein neues Parlament.

Im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl ist gewählt, wer die absolute Mehrheit (also mindestens 50 Prozent) der abgegebenen Stimmen erhält. Erreicht keiner der Bewerber die absolute Mehrheit, was bisher immer der Fall war, so findet zwei Wochen später ein zweiter Wahlgang statt. Auch die Parlamentswahl im Juni findet in zwei Wahlgängen nach dem Mehrheitswahlrecht statt.