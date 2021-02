VW setzt auf Microsoft-Cloud für automatisiertes Fahren

Das Auto denkt, das Auto lenkt

Leistungsschau autonomer Roboter

An der polnischen Militärakademie in Warschau fand im Sommer 2014 der Europäische Roboterwettbewerb ELROB statt. Fünf Tage lang konnten sich dort solche autonomen Fahrzeuge messen. Dieser Transporter der schweizerischen RUAG wurde erstmals 2012 in Thun in der Schweiz vorgestellt.