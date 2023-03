Vor den Oscars gibt es Goldene Himbeeren

Liza Minnelli

Nach einer längeren Entziehungskur wegen Drogenmissbrauchs feierte sie 1987 mit ihrer Show in der New Yorker Carnegie Hall ein triumphales Bühnen-Comeback. Doch auf der Leinwand konnte Minnelli nicht wieder überzeugen: Für ihre Leistung in "Rent-a-Cop" (1987) und "Artur 2 - On the Rocks" (1988) gab es 1989 die Goldene Himbeere. Da war ihr Oscar-Erfolg als Revuesängerin in "Cabaret" 16 Jahre her.