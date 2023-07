Griechenland-Türkei: 100 Jahre Vertrag von Lausanne

Am Rande des NATO-Gipfels in Litauen verständigten sich Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und der Staatspräsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, darauf, die bilateralen Beziehungen zu verbessern. Immerhin: In den vergangenen Jahrzehnten wurden aus den einstigen Erzfeinden Nachbarn. Der Vertrag von Lausanne hat dazu beigetragen. Um das zu verstehen, muss man die Vorgeschichte kennen.

Konstantinopel: Ein historisches Trauma

Im Jahr 1453 eroberten die Türken Konstantinopel, die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, das heutige Istanbul. Für die Griechen war die damalige Niederlage ein historisches Trauma, das bis heute nachwirkt - denn dadurch wurde ihre eigene Führungsrolle in der Region beendet. Fortan lebten sie unter osmanischer Herrschaft, genauso wie alle anderen Völker des Balkans. Die Konsequenz: Die Gründung neuer Nationalstaaten in Südosteuropa konnte nur gegen den Willen des Osmanischen Reichs erfolgen. Die Griechen machten den Anfang: Nach einem erfolgreichen Aufstand konstituierte sich 1830 der moderne griechische Staat.

Lausanne am Genfer See: Hier wurde 1923 der Vertrag von Lausanne zwischen Griechenland und der Türkei unterzeichnet Bild: Martin Moxter/imageBROKER/picture alliance

In seinem Buch "La Grèce d'aujourd'hui" (Das heutige Griechenland) beschreibt der französische Archäologe Gaston Deschamps seine Eindrücke aus Griechenland anno 1892. In der Agrarregion Thessalien fragt er einen Ortsvorsteher, ob es nicht an der Zeit sei, dass Griechenland auf neue Kriegsabenteuer verzichte und lieber seine Finanzen in den Griff bekomme. "So soll es sein, mein Sohn", meint der Thessalier, "aber zuerst kommen wir nach Konstantinopel. Dann sehen wir weiter..."

Zu diesem Zeitpunkt gilt die Eroberung Istanbuls und die Auferstehung des Byzantinischen Reiches als die Megali Idea, die "Große Idee", die zu Heldentaten inspiriert. 1897 greift Griechenland das Osmanische Reich an und erleidet eine herbe Niederlage. Das Blatt wendet sich 1913 während der Balkankriege: Griechenland kann sich die Regionen Makedonien, Epirus und Thrakien zum großen Teil einverleiben.

Erbitterter Kampf um Smyrna

Wenig später nimmt die Geschichte eine teuflische Wende: Mit dem Abkommen von Sèvres diktieren die Siegermächte des Ersten Weltkriegs den Osmanen harte Friedensbedingungen und Griechenland bekommt die Hoheit über Izmir (Griechisch: Smyrna) zugesprochen. Die Handelsmetropole ist griechisch geprägt und für ihre Liberalität berühmt.

Daraufhin gibt der Athener Regierungschef Eleftherios Venizelos den Befehl, in Richtung Ankara vorzurücken - trotz mangelnder Versorgung seiner Truppen, die bald von der türkischen Armee unter der Führung Atatürks umzingelt werden. Die Griechen ergreifen die Flucht, Smyrna wird niedergebrannt.

Oktober 1922: Nach dem Sieg über Griechenland jubeln Türken in Smyrna (heute Izmir) mit einer riesigen türkischen Flagge Bild: Getty Images/Tropical Press Agency/Price

2009 schreibt der Publizist Antonis Karkagiannis in der Zeitung Kathimerini: "Aus heutiger Sicht erscheint es unglaublich, dass ein intelligenter Politiker wie Venizelos unüberlegt in die Falle tappt. Eine Erklärung könnte sein, dass ihm der Ruhm nach den Balkankriegen einfach zu Kopf gestiegen war…"

Der Vertrag von Lausanne revidiert das Abkommen von Sèvres. Grenzfragen und der Status vieler Inseln in der Ägäis werden geklärt. Schmerzhaft für alle Beteiligten: Es kommt zu einem Bevölkerungsaustausch, der an die Religionszugehörigkeit anknüpft.

Bevölkerungsaustausch zwischen der Türkei und Griechenland im Oktober 1923: muslimische Flüchtlingskinder, die in der Türkei angekommen sind Bild: Getty Images/Topical Press Agency/Hulton Archive

Über eine Million orthodoxe Christen verlassen das Gebiet der Türkischen Republik, im Gegenzug kommen 500.000 Muslime in die Türkei. Griechenland muss seine "Große Idee" zu Grabe tragen und zudem das Ende der griechischen Besiedlung Kleinasiens nach 2.500 Jahren hinnehmen.

Nächste Station: Internationaler Gerichtshof

Seit Lausanne kam es nie wieder zum Krieg zwischen den beiden Ländern. Spannungen gibt es trotzdem. Griechenlands Regierungschef Mitsotakis will strittige Themen dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag vorlegen. Der Ansatz erscheint vernünftig, eine Alternative ist nicht in Sicht.

In einem vielbeachteten Strategiepapier erklären die Athener Politikwissenschaftler Athanasios Platias und Konstantinos Koliopoulos im Januar 2023: "Griechenland und die Türkei sind nicht im Krieg, aber es gibt auch keinen umfassenden Frieden. (…) Und trotzdem: Selbst in einem spannungsgeladenen Umfeld mangelt es nicht an gemeinsamen Interessen, die zu einer Zusammenarbeit führen".