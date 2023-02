Von Rio bis zum Rhein: Karneval weltweit

Mainz, Deutschland

An Weiberfastnacht stürmen die Frauen Rathäuser und Plätze, schneiden Männern die Schlipse ab und verteilen freigiebig Küsse. Der Straßenkarneval am Rhein ist bunt, ausgelassen und fröhlich. Politisch wird es am Rosenmontag, wenn die satirischen Motivwagen durch die Straßen ziehen. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, zumindest in den deutschen Karnevalshochburgen.