In München herrscht festlicher Ausnahmezustand, "O'zapft is" heißt es seit dem 16. September 2023. Tausende Besucher feiern für 17 Tage fröhlich das Oktoberfest. Am Eröffnungstag besuchten rund 450.000 Gäste das bekannte bayrische Volksfest. Die Tische sind weitestgehend ausgebucht; wer gut zu Fuß ist, stürmt direkt vom Einlass zum Zelt seiner Wahl, um einen begehrten freien Platz zu ergattern.