Vjosa Cerkini

Vjosa wurde in der kosovarischen Hauptstadt Pristina geboren, lebte aber während des Kosovo-Krieges in Deutschland. Nach ihrer Rückkehr studierte sie Journalismus an der Universität von Pristina und begann 2019 für Deutsche Welle zu arbeiten. Sie berichtet über über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Kosovo, Albanien, Montenegro und den anderen Westbalkan-Ländern.

2021 wurde Vjosas Dokumentarfilm "Working Today, Only for Tomorrow" vom Journalistenverband von Kosovo zum besten Dokumentarfilm des Jahres gekürt. 2023 beteiligte sie sich an einer investigative Geschichte über Betrug durch Call Centers aufgenommen, die von Investigative Journalism Europe als die zehn besten investigativen Geschichten in Europa ausgezeichnet wurde.