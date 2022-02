Viele Tote bei Minenexplosion in Burkina Faso

Das staatliche Fernsehen des westafrikanischen Landes berichtete, der Unfall mit mindestens 59 Todesopfern habe sich im Dorf Gbomblora nahe der südwestlichen Stadt Gaoua ereignet. Mehr als 100 weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, wie eine lokale Nachrichtenagentur berichtete. In regionalen Medien verbreitete Bilder vom Explosionsort zeigen zerstörte Blechhütten, verbrannte Vegetation und mit Tüchern abgedeckte Leichen.

Miserable Sicherheitsstandards sind weit verbreitet

Örtliche Behörden vermuteten, dass sich Sprengstoff oder andere Chemikalien in einer Goldwaschanlage entzündet haben könnten. Es ist derzeit nicht bekannt, ob es sich um eine von einem Unternehmen offiziell betriebene Goldmine oder eine illegale Schürfstätte handelt. In Burkina Faso gibt es Hunderte kleine Minen, in denen ohne staatliche Überprüfung der Sicherheitsstandards gearbeitet wird.

Im Januar waren im Nachbarstaat Ghana bei einer ähnlichen Explosion 17 Menschen getötet und 59 verletzt worden. Ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen, der in einer Goldmine eingesetzt werden sollte, war mit einem Motorrad und einem weiteren Fahrzeug in der Nähe eines Transformators kollidiert. Burkina Faso und Ghana gehören zu den größten Goldproduzenten Afrikas. Zu tödlichen Unfällen in den Bergwerken kommt es dort immer wieder.

qu/ww (dpa, rtr, ap)