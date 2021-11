Die in den USA ins Leben gerufene VidCon gilt als die wichtigste und größte Video-Convention der Welt.

Die Multi-Genre-Video-Convention wurde 2010 von den Brüdern Hank und John Green in Los Angeles gegründet und findet seitdem jährlich im kalifornischen Anaheim statt. Die VidCon bietet unter anderem Workshops, Talks und Fantreffen an. Sie dient als Austauschplattform für Webvideo-Macher, Laien und kommerzielle Interessenvertreter. Internationale Ableger gibt es seit 2017 erstmals in Amsterdam sowie Melbourne.