VfL Wolfsburg wahrt Meisterchance

Offenbar wollten die Spielerinnen des VfL Wolfsburg gar nicht erst den Eindruck entstehen lassen, dass der Kampf um die deutsche Meisterschaft schon einen Spieltag vor Schluss entschieden werden könnte. Die VfL-Frauen haben dabei die ungeliebte Außenseiter- und Verfolgerrolle. Zwei Punkte lagen sie vor dem 21. und vorletzten Spieltag der Saison hinter Tabellenführer FC Bayern München - und mit dieser Konstellation geht es auch am 6. Juni ins Saisonfinale.

Die "Wölfinnen" mussten an diesem Sonntag in einer Art Generalprobe für das DFB-Pokalfinale, das am 30. Mai in Köln stattfindet, bei Eintracht Frankfurt antreten. Ein Sieg musste her, ansonsten würden die Bayern mit einem eigenen Erfolg bei Bayer 04 Leverkusen als Meisterinnen feststehen. Also legten die VfL-Frauen gleich furios los und führten schon nach wenigen Sekunden durch einen Treffer von Fridolina Rolfö (2.). Ewa Pajor erhöhte nach einer guten halben Stunde auf 2:0 (31.).

Nach der Pause wurde es hektisch: Zunächst brachte Lara Prasnikar die Eintracht auf 1:2 heran (48.). Dann unterlief der Frankfurterin Tanja Pawollek ein Eigentor zum 3:1 für die Wolfsburgerinnen (56.). Entscheidung gefallen? Nein! Denn gleich beim nächsten Angriff, schlug der Ball schon wieder ein, diesmal aus Frankfurter Sicht im richtigen Tor: Laura Freigang erzielte das 2:3 und machte es noch einmal spannend (57.). Doch bis zum Abpfiff fielen keine weiteren Treffer, allerdings trafen die Frankfurterinnen kurz vor dem Spielende die Querlatte des Wolfsburger Tors. Glück für die VfL-Frauen, deren Chance auf den Meistertitel weiterhin vorhanden ist.

Lockerer Sieg für die FCB-Frauen

Deutlich entspannter verlief der Nachmittag für die Tabellenführerinnen aus München. Dank der Treffer von Lea Schülller (38./87.), Marina Hegering (57.) und Viviane Asseyi (74.) fuhren sie in Leverkusen einen nie gefährdeten 4:0 (1:0)-Sieg ein.

Deckel drauf! Marina Hegering erzielt das 2:0 und sorgt vor der Pause für die Vorentscheidung

In der Tabelle liegen die FCB-Frauen nun nicht nur weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung vorne, sondern sie haben auch ein um 23 Treffer besseres Torverhältnis als Wolfsburg, so dass schon ein Unentschieden am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Frankfurt zum Meistertitel reichen würde. Der VfL Wolfsburg spielt zum Saisonabschluss zu Hause gegen Werder Bremen.

Sand mit wichtigem Sieg

Ein echter Befreiungsschlag gelang dem SC Sand im Tabellenkeller. Nachdem die Sanderinnen seit Dezember durchgehend auf einem Abstiegsplatz gestanden hatten, setzten sie sich im "Abstiegsendspiel" bei Aufsteiger SV Meppen mit 2:0 (0:0) durch und tauschten mit den Mepperinnen die Plätze. Sand (15 Punkte) kletterte auf Rang zehn über den Strich, Meppen ist mit 14 Zählern nun auf Platz elf.