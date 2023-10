VfL Wolfsburg scheitert in Champions-League-Qualifikation

In der vergangenen Saison der Champions League standen die Frauen des VfL Wolfsburg noch im Finale. Diesmal schaffen es Alexandra Popp und Co. nicht in die Gruppenphase.

"Das tut brutal weh", sagte Alexandra Popp, Kapitänin des VfL Wolfsburg, nach der 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Paris FC im Rückspiel der letzten Qualifikationsrunde der Champions League. Der Vorjahresfinalist und DFB-Pokalsieger verpasste damit den Sprung in die Gruppenphase: "Wir standen letzte Saison im Finale - und plötzlich bist du in der Gruppenphase nicht dabei", sagte Popp völlig frustriert.

Verschossener Elfmeter, Konter in der Schlussphase

Im Hinspiel in der vergangenen Woche in Frankreich hatten die "Wölfinnen" 3:3 gespielt und waren daher im Rückspiel vor heimischem Publikum zum Siegen gezwungen. Allerdings lagen die Wolfsburgerinnen bereits zur Halbzeit mit 0:1 hinten, da Julie Dufour in der 38. Minute für Paris getroffen hatte. Der Rückstand hätte sogar höher ausfallen können, aber die Pariser Kapitänin Gaetane Thiney scheiterte bei einem Handelfmeter an Wolfsburgs Torfrau Lisa Schmitz (12. Minute). Schmitz vertrat wie bereits im Hinspiel die verletzte deutsche Nationaltorhüterin Merle Frohms.

Verpasste Chance: Dominque Janssen scheitert beim Foulelfmeter an der Pariser Torhüterin Chiamaka Nnadozie Bild: Daniela Porcelli/Sport Press Photo/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Nach einer Stunde bot sich den "Wölfinnen" dann die Gelegenheit, den Ausgleich zu erzielen, doch auch die niederländische Nationalspielerin Dominique Janssen verschoss einen Elfmeter. Der VfL-Angriff mit Popp und Ewa Pajor drängte in der restlichen Spielzeit auf das ersehnte Tor, scheiterte aber wiederholt. Kurz vor Schluss gelang den Französinnen dann sogar noch das 2:0 (90.). Louise Fleury schloss gegen weit aufgerückte Wolfsburgerinnen einen Konter erfolgreich ab und besiegelte damit das frühe Aus des deutschen Top-Klubs.

Stroot: "Schmerzhaftes Aus nach vielen Highlights"

"Das ist eine Riesen-Enttäuschung, ich kann es einfach nicht fassen", sagte Janssen nach dem Schlusspfiff. Seit 2012 war der siebenmalige deutsche Meister immer mindestens ins Viertelfinale der Königsklasse gekommen und hatte den Wettbewerb zweimal sogar gewonnen (2013, 2014). Vier weitere Male verlor man erst im Endspiel (2016, 2018, 2020, 2023). "Man kommt nach Wolfsburg, um Titel zu gewinnen, große Spiele und große Wettbewerbe zu spielen", betonte Janssen: "Dass man es dieses Jahr nicht geschafft hat, tut unfassbar weh."

Auch VfL-Trainer Tommy Stroot nannte das Scheitern eine "herbe Niederlage, die wir einstecken müssen." Nach den vielen Highlights der vergangenen Jahre sei das frühe Aus sehr schmerzhaft: "Für mich, für die Mannschaft, für den Verein."