Verwirrung um zurückgezogenes Bild von Prinzessin Kate

Mehrere internationale Nachrichtenagenturen haben das offizielle Bild von Prinzessin Kate und ihren Kindern wegen Manipulationsverdachts zurückgezogen. Das vom Kensington-Palast herausgegebene Foto ist das erste offizielle Bild der Prinzessin von Wales seit ihrer Bauch-OP im Januar. Die Veröffentlichung erfolgte inmitten intensiver Spekulationen über ihr Wohlergehen in den sozialen Netzwerken.

Der Palast hatte es am Sonntag anlässlich des Muttertags in Großbritannien auf der Plattform X (ehemals Twitter) gepostet, mit einer Nachricht der Prinzessin, in der es heißt: "Danke für die lieben Wünsche und die anhaltende Unterstützung in den vergangenen beiden Monaten. Wünsche allen einen schönen Muttertag." Der Post war mit "C" für Catherine unterzeichnet.

Eine Reihe von Nachrichtenagenturen, darunter Getty, Reuters, The Associated Press und Agence France-Presse, zogen das Foto nun zurück. Die Nachrichtenagentur AFP erklärte in einer Mitteilung an ihre Kunden, es habe sich herausgestellt, dass das Handout-Foto verändert worden sei, und deshalb sei es aus den AFP-Systemen entfernt worden. Die Nachrichtenagentur AP begründete dies damit, dass "auf eine Weise manipuliert worden zu sein, die nicht den Fotostandards von AP entspricht".

Anders als die AP entschied sich die britische Nachrichtenagentur PA - von der auch die deutsche Nachrichtenagentur dpa das Bild übernommen hatte -, es zunächst nicht zurückzuziehen. Ein Sprecher teilte jedoch mit, man habe den Kensington-Palast dringend um Aufklärung gebeten.

Kate äußert sich zu den Vorwürfen

Nach der Reaktion der Nachrichtenredaktionen und den vielen Manipulationsvorwürfen online, hat sich Prinzessin Kate per Post auf X zu den Vorwürfen geäußert: "Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bildbearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat. Ich hoffe, alle Feiernden hatten einen schönen Muttertag. C"

Unstimmigkeiten im Bild

Das Bild zeigt eine lächelnde Kate umgeben von ihren drei Kindern, Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte. Laut Post wurde das Foto von Kates Gatten Prinz William aufgenommen, dem britischen Thronfolger.

Viele Nutzer wiesen auf Ungereimtheiten auf dem Bild hin Bild: Prince of Wales/Kensington Palace/AFP

Viele Nutzer wiesen auch auf andere Ungereimtheiten auf dem Bild hin. Als mögliche Manipulationspunkte nannten sie: Prinz Louis' Hände, nicht übereinstimmende Kleidungsmuster und Linien, Kates fehlender Ehering, Charlottes verschwommener Rock und ihr teilweise fehlender Ärmel sowie Kates Reißverschluss.

Die offensichtliche Manipulation hat weitere Spekulationen über den Gesundheitszustand von Kate ausgelöst. Seit dem ersten Weihnachtstag hat sie sich aus dem öffentlichen königlichen Leben zurückgezogen. Die 42-jährige Prinzessin erholt sich nach Angaben des Kensington-Palastes hauptsächlich in ihrem Haus in Windsor von einer Operation.

rb/hin (AP, AFP, Reuters)