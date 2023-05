Verkehr braucht Klimakurs

Trotz Bemühungen das Bahnfahren attraktiver zu machen, den Flugverkehr langfristig klimafreundlicher und Autos zu elektrifizieren, sinken die CO2-Emissionen nicht schnell genug.

Trotz nationaler Zusagen und Maßnahmen zur CO2-Reduktion im Verkehr wird der CO2-Ausstoß im Verkehr im nächsten Jahrzehnt weiter steigen, heißt es im aktuellen Bericht vom International Transport Forum (ITF).

Ohne ehrgeizigere Ziele und den schnellen Einsatz neuer Technologien werden die CO2-Emissionen bis 2050 voraussichtlich nur um drei Prozent unter dem Niveau von 2019 liegen.

"Die Herausforderung besteht darin, Technologien einzusetzen und Richtlinien umzusetzen, um den Verkehr ausreichend und schnell auf nachhaltigere Verkehrsträger zu verlagern", sagt Matteo Craglia, Verkehrsanalyst bei der ITF. Nur so könne die schnell steigende Nachfrage nach Reisen global klimakompatibel bewältigt werden. "Dies ist insbesondere in den Schwellenländern der Fall, in denen die Reisenachfrage voraussichtlich sehr deutlich steigen wird."

Die ITF, ein globaler Transport-Think Tank innerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prognostiziert, dass die globale Verkehrsnachfrage bis 2050 mit dem Wachstum der Weltbevölkerung und der zunehmenden Globalisierung der Gesellschaft um 79 Prozent steigen wird. Zudem würde sich die globale Frachtnachfrage voraussichtlich etwa verdoppeln.

Die Passagiernachfrage wird sich laut Bericht in Afrika südlich der Sahara voraussichtlich mehr als verdreifachen und in Südostasien mehr als verdoppeln.

Diese Schätzungen berücksichtigen bereits den durch COVID erzwungenen Wandel des Lebensstils, der in bestimmten Teilen der Gesellschaft zu mehr Homeoffice und Onlinehandel geführt hat. Allerdings betonen die Autoren auch, dass der Wandel durch die Pandemie von den politischen Entscheidungsträgern nicht als Chance zur Förderung des "grünen Übergangs" übersehen werden sollte.

Verkehr verursacht 20 Prozent der globalen CO2-Emissionen

Der "systemweite Wandel" ist in der Stromerzeugung, dem Transport bis hin zur Produktion eine größere Herausforderung als alles, was die Weltwirtschaft jemals in der Vergangenheit erlebt hat, betont Craglia gegenüber der DW. Und zudem gäbe es regional große Unterschiede.

"Nicht alle Länder haben die gleichen Möglichkeiten den CO2-Ausstoß zu senken, oder haben Regierungen, um die erforderlichen Reformen und Maßnahmen zur Beschleunigung der Dekarbonisierung voranzutreiben", sagt er und verweist auf die Kluft zwischen Ländern mit hohem und niedrigem Einkommen.

Um eine Chance zur Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5-Grad zu haben, zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, müsste laut Weltklimarat (IPCC) der CO2-Ausstoß des globalen Verkehrs bis 2050 um 80 Prozent sinken im Vergleich zu 2015.

Derzeit verursacht der Straßen-, Luft-, Schiffs- und Bahnverkehr 20 Prozent der CO2-Emissionen.

Auch wenn das Ausmaß der Veränderungen entmutigend erscheint, ist Craglia zuversichtlich, dass Autos auf dem besten Weg sind, den Wandel zu vollziehen und E-Fahrzeuge wettbewerbsfähig werden. 2035 wird jeder vierte PKW weltweit elektrisch fahren, prognostizieren die Autoren im ITF-Bericht.

Die Szenarien seien plausibel, "jetzt geht es nur noch um die Bereitstellung der Infrastruktur", sagt Craglia. Dazu gehören Stromnetze mit Ökostrom, ausreichend Ladestationen und das auch für schwere Lkw.

Über ein Fünftel der verkehrsbedingten Emissionen verursacht derzeit der Luft- und Schiffsverkehr. "Die Technologien zu ihrer Dekarbonisierung befinden sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung", sagt Craglia.

Neben der Produktion von klimafreundlicheren Kraftstoffen aus Strom, Algen, alten Bratölen und landwirtschaftlichen Abfällen empfiehlt Craigla hier die Einführung von einem entsprechenden CO2-Preis.

Nachfrage zu nachhaltigem Reisen soll steigen

Technologie sei aber nicht die einzige Möglichkeit zur CO2-Reduktion im Verkehr betont Craglia. Auch die Änderung der Gewohnheiten und die Förderung einer Umstellung auf nachhaltigere Optionen seien von entscheidender Bedeutung. Wichtig wird dies seiner Meinung nach zum einen in etablierten Verkehrsnetzen und in besonders schnell wachsenden städtischen Gebieten von Afrika und Asien, wo eine bedeutende Verkehrsinfrastruktur noch aufgebaut werden muss. Zu den nachhaltigen Optionen gehören öffentliche Verkehrsmittel, Mitfahrgelegenheiten, zu Fuß gehen, Radfahren und E-Roller.

"Schwellenländer helfen bei der Umstellung auf nachhaltigere Verkehrssysteme. Die gemeinsame Nutzung von Verkehrsträgern und die eigene Bewegung ist besonders wichtig", so Craglia. "Das sind die leicht zu erreichenden Früchte, die wirklich die Aufmerksamkeit der politischen Entscheidungsträger verdienen."

Klimaschutz braucht Tempo für Verkehrswende

Auf den Tagungen des International Transport Forums tauschen sich Entscheidungsträger über die erforderlichen Maßnahmen aus. Vom 24. bis 26. Mai sind in diesem Jahr im ostdeutschen Leipzig rund 50 Verkehrsminister, Abgeordnete aus der ganzen Welt dabei. Die Organisatoren wollen außerdem den Verkehr zu einem Schlüsselthema auf der nächsten Klimakonferenz in Dubai machen.

Craglia betont gegenüber der DW, dass in den letzten Jahren die politischen Ambitionen gestiegen sind. Als Beleg hierfür sieht er die Bemühungen in den USA zur Förderung des emissionsfreien Verkehrs mit dem Inflation Reduction Act, die Pläne der EU für ein faktisches Ende von neuen PKW mit Verbrennungsmotoren bis 2035 und ähnliche Bestrebungen für Veränderungen im Personen- und Güterverkehr, auch in anderen Regionen.

"Die Herausforderung besteht darin, dass in allen Ländern der Welt noch mehr Ehrgeiz erforderlich ist", so Craigla. "Und wenn wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen wollen, dann muss das sehr schnell beschleunigt werden."

Redaktion: Jennifer Collins

Adaption aus dem Englischen: Gero Rueter

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Klimaneutral Mobil Ganz locker geht es den Berg hinauf. Mit E-Mountainbikes lässt sich die Natur spielend leicht erkunden. Die Kombination aus Elektromotor und Batterie macht viele Verkehrsmittel mit Ökostrom klimafreundlich, ist sehr effizient, günstig und macht hier auch noch Spaß.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Mehr Lebensqualität Der Platz in den Städten ist begrenzt. In den letzten 100 Jahren wurden Radfahrer und Fußgänger zunehmend an den Rand gedrängt. Autos verstopfen die Straßen und verschmutzen die Luft. Das wollen immer mehr Städte verändern, mehr Lebensqualität mit Platz für Radfahrer, Fußgänger, Cafés und öffentlichem Verkehr und weniger Autos wie hier in Amsterdam.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Renaissance der Straßenbahn Straßenbahnen fahren günstig und sauber mit Strom. Bequem und zügig fährt dieses beliebte Verkehrsmittel durch die Stadt wie hier in Porto (Portugal). Die erste Straßenbahn fuhr 1832 New York, ab 1927 wurden weltweit Strecken aufgegeben, auch durch den Einfluss der Autoindustrie. Seit einigen Jahren gibt es in einigen Städten eine Renaissance.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Trend zum E-Bus Elektromotoren brauchen im Vergleich zum Dieselmotor nur ein Drittel der Energie. Zudem sind sie leise und mit Ökostrom sauber unterwegs. Dieser E-Bus in Nantes (Frankreich) fährt hier mit Strom aus der Batterie. Auf einer anderen Strecke fährt er unter einem Stromabnehmer und lädt die Batterie auf. Diese Kombination ist günstig und wird zunehmend praktiziert.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Nutzen statt besitzen Ein Fahrzeug leihen, wenn man es braucht. Das ist oft günstiger als der Besitz und spart viel Platz. Städte wie Berlin fördern deshalb die Sharingmobilität. Hier sind alle Leihfahrzeuge elektrisch. Immer mehr Menschen leihen sich Fahrzeuge, vor allem sind dies junge Menschen in Städten.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Schnell und Klimafreundlich Schnellzüge fahren über 300 Kilometer pro Stunde in China (Foto), Japan und der EU. Dank Elektromotor und des geringen Roll- und Luftwiderstands brauchen Züge wenig Energie, 30-mal weniger als ein Flugzeug, fünfmal weniger als ein LKW und etwas weniger als ein Schiff. Für die klimafreundliche Mobilität ist der Schienenverkehr deshalb wichtig.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Transportbikes im Trend Große Paketfahrzeuge verstopfen oft die Straßen in Städten. Das sorgt für Ärger und lässt sich mit einem intelligenten und umweltschonenden Transportservice wie hier in München vermeiden. Mit Lastenbikes werden immer mehr Pakete in Innenstädten transportiert.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Mobil in der Sonne Dieser StreetScooter schafft mit Solarenergie rund 5000 Kilometer pro Jahr in Norddeutschland. Beim Betrieb im sonnenreichen Spanien sind sogar 10.000 Kilometer möglich. Fahrzeuge mit Solarzellen in der Karosserie werden von Herstellern in den nächsten Jahren angeboten. Der gespeicherte Strom kann auch für andere Fahrzeuge oder die Stromversorgung im Haus genutzt werden.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Revolution im Ferntransport Dieser vollelektrische Lastwagen von einem Schweizer Logistikunternehmen hat eine Batteriekapazität von 900 Kilowattstunden und kann vollbeladen bis zu 500 Kilometer fahren. Zwar kostet dieser E-Trucker rund 2,5 Mal so viel in der Anschaffung wie mit einem Dieselmotor, dafür ist er im Betrieb deutlich günstiger.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Fähren werden elektrisch Diese vollelektrische Autofähre pendelt auf dem Ontariosee in Kanada zwischen Kingston und Wolfe Island. 20 Minuten dauert die Überfahrt, dann wird in nur 10 Minuten die Batterie (Leistung: 4600 kWh) nachgeladen. Für Hochseeschiffe eignen sich Batterien jedoch nicht, die Leistung ist zu klein. Der klimaneutrale Transport ist nur mit synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) aus Ökostrom möglich.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Luftfahrt braucht Klimakurs Normale Verkehrsflugzeuge könnten klimaschonend mit synthetisch erzeugtem Kerosin fliegen. Dieses lässt sich aus Ökostrom herstellen, die Produktion muss jedoch noch aufgebaut werden. Flugzeuge erzeugen zudem sehr klimaschädliche Wolken. Mit klimaoptimierten Flugrouten lassen sich auch diese Schäden weitgehend vermeiden. Bis Flugzeuge klimaneutral fliegen, werden wohl noch einige Jahre vergehen. Autorin/Autor: Gero Rueter