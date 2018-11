Verkaufsstart: Der Beaujolais Nouveau kann entkorkt werden

11 spannende Fakten rund um Wein

Was den Eiswein so besonders macht

Risiko und Herausforderung für jeden Winzer: Die Trauben bleiben so lange am Rebstock, bis sie den ersten Frost abbekommen. In eiskalten Winternächten werden sie geerntet und in gefrorenem Zustand in die Presse befördert. Der Wein wird dickflüssig, süß und aromatisch, mit einer feinen Säure. Deutsche Eisweine sind eine weltbekannte Delikatesse und werden gerne zum Dessert gereicht.