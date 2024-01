Wo befindet sich der Goldschatz des letzten Zaren? Etwa in den Tiefen des Baikalsees? Möglich. Denn im Winter 1920, Zar Nikolaus II. war längst ermordet, versuchten Gegner der neuen kommunistischen Staatsordnung Eisenbahnwaggons voller Gold über den zugefrorenen See zu retten. Doch sie brachen ein, so die Legende. Seitdem wird nach dem Schatz gesucht.