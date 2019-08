"Verantwortung kennt keinen Schlussstrich"

Was in den Dörfern um den malerisch gelegenen Ort Fivizzano 1944 stattfand, ist kaum bekannt. In lieblichen Dörfern der nördlichen Toskana, die weich klingende Namen tragen - Mommio, San Terenze, Gardine di San Terenzo, Vinca - fanden 1944 mehrere Massaker an Zivilisten statt. Rund 400 Menschen - überwiegend Alte, Frauen und Kinder - wurden ermordet.

75 Jahre später versammelten sich Hunderte Einwohner aus der Region auf der kleinen Piazza Garibaldi in Fivizzano, um dort die Präsidenten Sergio Mattarella und Frank-Walter Steinmeier zu treffen. Da das deutsche Staatsoberhaupt seine Rede auf Italienisch hielt, konnten alle seine Bitte um Vergebung verstehen.

Vergessene Gräueltaten

Die Region der Apuanischen Alpen war 1944 mehrfach Schauplatz deutscher Kriegsverbrechen. Italien - bis 1943 Verbündeter Nazi-Deutschlands - wurde nach dem Zusammenbruch des faschistischen Regimes zum Teil durch die deutsche Wehrmacht besetzt. Vor allem im Norden des Landes formierte sich Widerstand. Oft wurden deutsche Einheiten von italienischen Partisanen angegriffen.

Als Vergeltung verübten die Deutschen mehrere Massaker an Zivilisten. Ausgerechnet in der Toskana, heute eine Sehnsuchtsregion vieler Deutschen, wüteten die deutschen Truppen mit besonderer Grausamkeit.

Berichtete dem Bundespräsidenten von den Nazi-Gräueltaten: Andrea Quartieri

Zwei Überlebende traf Frank-Walter Steinmeier in Fivizzano persönlich. Luisa Chinca war fünf Jahre alt, als sie ihre Mutter, vier Tanten und einen Cousin verlor. Andrea Quartieri war 13, als in Vinca seine Großeltern und mehrere Cousins umgebracht wurden. "Ich stehe vor Ihnen als deutscher Bundespräsident und empfinde ausschließlich Scham dafür, was wir Deutsche Ihnen angetan haben", sagte Steinmeier anschließend auf der Hauptplatz.

Der italienische Präsident Mattarella erinnerte hingegen an die Mitbeteiligung der faschistischen, italienischen "Schwarzhemden"-Verbände, die an Seite der deutschen Truppen die Partisanen bekämpften. Er bekam einen spontanen Beifall. "Es ist gut, dass wir gemeinsam an diese dunklen Kapitel erinnern", sagte ein älterer Herr, der die Präsidenten-Reden auf dem Platz verfolgte.

Ungesühnte Verbrechen

Den einsichtigen Worten von Steinmeier wurde in Fivizzano aufmerksam zugehört. Es habe viel zu lange gedauert, so der Bundespräsident, bis man in Deutschland "an die deutschen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Italien" erinnerte. "Deutschland ist seiner Verantwortung nicht gerecht geworden", sagte er und betonte: "Diese Verantwortung kennt keinen Schlussstrich."

Damit sprach der Bundespräsident auch an, was im kollektiven Erinnern in Italien nach wie vor schmerzhaft präsent ist: die misslungene juristische Aufarbeitung der deutschen Verbrechen in Italien. Obwohl viele Verantwortliche bekannt waren, musste kaum einer mit Konsequenzen rechnen.

Enthüllte mit Steinmeier gemeinsam eine Gedenktafel: Sergio Mattarella (l.)

Eine Ausnahme war Walter Reder, Kommandeur der 16. Panzergrenadierdivision der Waffen-SS. Nach dem Krieg wurde er von Österreich an Italien ausgeliefert und dort 1951 zu Lebenslänglich verurteilt. Als er nach über 30 Jahren freikam, zeigte er keine Reue. Helmut Looß, ein anderer hoher Offizier, lebte unbestraft nach dem Krieg in Bremen und arbeitete als Lehrer.

Als Mitte der 1990er Jahre bis dahin unbekannte Unterlagen über die Massaker in der Toskana auftauchten, leiteten italienische und deutsche Staatsanwälte mehrere neue Ermittlungsverfahren gegen ehemalige SS-Angehörige ein. Eine bilaterale Historikerkommission wurde 2008 eingerichtet. Schließlich wurden in Italien einige Verantwortliche in Abwesenheit zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Deutschland lieferte sie jedoch nicht aus.

Zu spät für Strafe

Zudem stellte die Staatsanwaltschaft Stuttgart nach zehn Jahren Ermittlungen alle Verfahren ein. Die geltende Rechtsprechung verhinderte damals die Bestrafung von Handlangern der NS-Tötungsmaschinerie. "Die meisten Staatsanwälte sahen keinen Grund, ein Verfahren einzuleiten und zu führen", so der deutsch-italienische Historiker Carlo Gentile, der der bilateralen Historiker-Kommission angehörte.

Erst 2011 änderte sich die Rechtslage. Im "Demjanjuk-Prozess" verurteilte das Landgericht München den ehemaligen Wachmann des KZ Sobibór wegen Beihilfe zum Mord an mehr als 28.000 Menschen, ohne dass ihm noch einzelne Teilnahmehandlungen konkret nachgewiesen werden mussten. "Die Wende kam zu spät", sagt Gentile, denn die meisten Täter seien verstorben.

Wurde vom Landgericht München als Nazi-Verbrecher verurteilt: John Demjanjuk (Archivbild von 2011)

Dabei waren ausgerechnet bei den Massakern in Italien zahlreiche SS-Leute identifiziert worden. Dort dienten überwiegend junge Soldaten, von denen viele zuvor an der Zerschlagung des Warschauer Ghetto-Aufstands beteiligt gewesen waren und dort teilweise ausgebildet wurden - wie der Historiker erläutert.

Der lange Weg zur Versöhnung

Einer, der an den Massakern in Norditalien beteiligt gewesen war, war der Vater von Udo Sürer. Der Rechtsanwalt aus Lindau begleitete den Bundespräsidenten auf der Reise nach Fivizzano. Sürer arbeitete die Geschichte seines Vaters, der bei SS-Einheiten diente, auf und kehrte nach dessen Tod an die Orte des Geschehens zurück, um mit Menschen zu sprechen. Für sein Engagement hat ihn Fivizzano 2005 zum Ehrenbürger ernannt. "Es kam überraschend", sagt Sürer heute. "Seither komme ich hierhin regelmäßig, ich fühle mich hier zuhause".

Steinmeier besuchte schon mehrfach weitgehend unbekannte Orte, die für Gräueltaten der Deutschen im Zweiten Weltkrieg stehen. 2017 war er in der Gedenkstätte Paneriai in Vilnius, wo Massenerschießungen stattfanden, 2018 in der ehemaligen Massenvernichtungsstätte Maly Trostenez bei Minsk und in dem ehemaligen KZ Chaidari bei Athen. Am 1. September wird Steinmeier im polnischen Wieluń sein, wo am frühen Morgen des 1.9.1939 deutsche Bomben die ersten Zivilisten töteten.