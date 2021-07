Venedig ringt um seinen UNESCO-Welterbetitel

Bedrohte UNESCO-Welterbestätten

Stonehenge: Historische Steine vs. Autobahn

Die mehr als 4000 Jahre alte Steinformation von Stonehenge in Südengland zählt seit 1986 zum UNESCO-Welterbe. Sie zieht in jedem Jahr fast eine Million Touristen an. Wegen eines Straßenbauprojekts an der A 303, die unmittelbar vor dem Megalith-Bauwerk vorbeiführt und die Städte Berwick und Amesbury verbindet, könnte Stonehenge auf die Rote Liste verbannt werden.