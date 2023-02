Valentinstag: Reiseziele für Verliebte

Eine Nacht in Venedig

Die Lagunenstadt in Italien ist als Schauplatz für Liebesgeschichten aller Spielarten begehrt. So auch in der Operette von Johann Strauss, wo es heißt "Komm in die Gondel, mein Liebchen, o steige nur ein". Wer sich dann unter der Seufzerbrücke während des Sonnenuntergangs küsst, soll sich ewig lieben, so die Legende.