Uwe Seeler - für immer "Uns Uwe"

Cleverer Torjäger

Mit der Raute auf der Brust gelingen Seeler in 476 Ligaspielen insgesamt 404 Tore - in der Bundesliga sind es am Ende 139 Treffer in 239 Partien. In der Oberliga Nord wird er insgesamt sechsmal Torschützenkönig, in der Bundesliga-Premierensaison gelingen ihm ebenfalls die meisten Treffer.