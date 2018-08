USA verhängen weitere Strafzölle gegen China

Und jetzt? Waffenstillstand im Handelskrieg!

Die USA und die EU vertagen bis auf weiteres den Handelskrieg+++Reaktionen in Brüssel zwischen Erleichterung und Skepsis+++China gerät im Handelsstreit in die Defensive Facebook-Aktie stürzt nach Bekanntgabe der Quartalszahlen ab+++Wie Google beim Cloud-Computing verlorenes Terrain wieder gut machen will.