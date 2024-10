Am Mittwochabend traf der Megasturm "Milton" in Florida als Hurrikan der Warnstufe 3 auf Land, begleitet von zahlreichen Tornados. Auf seinem Weg von Siesta Keys südlich von Tampa über das Zentrum des Bundesstaates schwächte sich "Milton" auf Stufe 1 ab. Allerdings müssen die Menschen in Florida sich jetzt auf Starkregen und Sturzfluten gefasst machen.