"Ich kann ohne jegliche Dramatisierung sagen: Wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben", lautet die eindeutige Warnung der Bürgermeisterin Jane Castor in Tampa. In weiten Teilen wurden die Bewohner der Küstenregion Floridas aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.