USA: Donald Trump läuft sich warm für Präsidentschaftskandidatur

Kürzlich sprach Donald Trump bei einer Kundgebung in Texas wieder über Hillary Clinton und wie ihm die Wahl 2020 durch Wahlbetrug angeblich gestohlen worden sei.

"Die Wahl 2020 wurde manipuliert und jeder weiß es", erklärte Trump, obwohl derlei Behauptungen bereits gründlich widerlegt worden sind. Eine Klage mit dem Ziel, die Wahlergebnisse in vier umkämpften Bundesstaaten aufzuheben, hat der Oberste Gerichtshof der USA abgewiesen - obgleich er dank der von Trump ernannten Richter mehrheitlich konservativ besetzt ist.

Sollten einem solche Phrasen bekannt vorkommen, dann liegt das daran, dass die Botschaften, die auf Trumps Kundgebungen heute zu hören sind, aus altbekannten Versatzstücken bestehen. Sie stammen aus der Zeit, als er sich zum ersten Mal um das Amt des US-Präsidenten bewarb - so etwa der Hass gegen Hillary Clinton - und aus den Verschwörungserzählungen zum Wahlbetrug, auf die er sich seit seiner Niederlage 2020 konzentriert.

"Er tut das, was er schon immer getan hat: Er sagt das, was seine Basis hören will, und wirft ihnen ein paar saftige Happen hin", analysiert Brandon Conradis, Politikredakteur bei der politischen Nachrichtenseite "The Hill" und ehemaliger DW-Mitarbeiter. "Er spielt weiterhin seine größten Hits."

Trump will Aufrührer begnadigen

So gesehen stellte Trump bei seiner Kundgebung in Conroe, Texas, am vergangenen Wochenende eine neue Hit-Single vor. Deutlicher als je zuvor sprach sich der ehemalige Präsident für die Aufrührer aus, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol in Washington stürmten.

"Wenn ich kandidiere und gewinne", sagte er mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2024, "dann werden wir die Leute vom 6. Januar fair behandeln. Wir werden sie fair behandeln. Und wenn dafür Begnadigungen nötig sind, dann werden wir sie begnadigen, denn sie werden einfach unfair behandelt."

"Wenn Trump solche provokanten Äußerungen macht, dann vor allem, weil er nach Aufmerksamkeit giert", so Michael Cornfield, Professor für Politikmanagement an der George Washington University, gegenüber der DW.

Bei dem gewaltsamen Angriff auf das Kapitol unterbrach ein wütender Mob die Sitzung des Kongresses, in der der Wahlsieg Joe Bidens bestätigt werden sollte. Fünf Menschen starben, über 700 wurden seitdem angeklagt. Aufgrund des Angriffs musste Trump sich während seiner letzten Tage als Präsident noch einem Amtsenthebungsverfahren wegen "Anstiftung zum Aufruhr" stellen.

Gegenwind von führenden Republikanern

In den Tagen nach der Kundgebung in Conroe sprachen sich zahlreiche hochkarätige Republikaner gegen Trumps Plan aus, die Angreifer auf das Kapitol zu begnadigen. Lindsey Graham, Senator aus South Carolina und ein bekannter Trump-Verbündeter, meinte, er hoffe, dass die Schuldigen "ins Gefängnis wandern und die gesamte Härte des Gesetzes zu spüren bekommen, denn das haben sie verdient".

Chris Sununu, Gouverneur von New Hampshire, positionierte sich ebenfalls deutlich. "Natürlich nicht", antwortete er auf die Frage des TV-Senders CNN, ob die Randalierer vom Kapitol begnadigt werden sollten. "Du meine Güte. Nein."

Sturm auf das Kapitol - Das Trauma der USA Hell erleuchtet - ein schwarzer Tag Tausende Anhänger von Donald Trump drängen sich rund um das Kapitol in Washington. Sie schwenken Fahnen und fordern, dass ihnen eine vermeintlich gestohlene Wahl zurückgegeben wird. 800 von ihnen gelingt es, mit Gewalt ins Kapitol einzudringen. Sie machen Jagd auf Politiker, verprügeln Polizisten und hinterlassen eine Schneise der Verwüstung. Fünf Menschen sterben, Dutzende werden verletzt.

Sturm auf das Kapitol - Das Trauma der USA Donald Trump: "Protest gegen manipulierte Wahlen" Für viele war es ein Aufstand oder gar Putschversuch, der von Donald Trump angeheizt oder sogar orchestriert worden war. Derzeit ermittelt ein Sonderausschuss im US-Kongress zur Rolle des Ex-Präsidenten beim Sturm. Trump selbst pflegt weiterhin seine Interpretation der Geschichte: "Am 6. Januar fand ein vollkommen unbewaffneter Protest gegen die manipulierten Wahlen statt", erklärte er kürzlich.

Sturm auf das Kapitol - Das Trauma der USA Alles nur ein legitimer Protest? Der Sturm auf das Kapitol sorgte weltweit für Entsetzen. Für viele Republikaner dagegen ist er bis heute ein legitimer Protest gegen angeblich manipulierte Wahlen. Sie organisieren sogar Veranstaltungen vor Gefängnissen, in denen Verdächtige festsitzen. Aufklärung oder Verklärung - wer die Deutungshoheit über den Sturm gewinnt, hat beste Chancen für die Zwischenwahlen am 8. November.

Sturm auf das Kapitol - Das Trauma der USA Mehr als 720 Angeklagte Die Erstürmung des Kapitols hat für die Angreifer juristische Konsequenzen. Mehr als 50 von ihnen wurden bislang verurteilt. Die stärksten Beweise kommen oftmals von den Beschuldigten selbst, die sich in den sozialen Medien mit ihren Taten brüsten. Diejenigen, die einem "Plea Deal" zustimmen, können auf Bewährung hoffen: indem sich die Angeklagten für schuldig erklären, winkt eine milde Strafe.

Sturm auf das Kapitol - Das Trauma der USA "Proud Boys" im Fadenkreuz der Ermittler Die US-Hauptstadt Washington hat die rechtsradikale Gruppierung auf Schadensersatz verklagt. Sie gilt als eine der loyalsten Unterstützer von Donald Trump. Ihre Anführer sollen sich laut der Zivilklage verschworen haben, Washington zu "terrorisieren", in einer "koordinierten Aktion von inländischem Terrorismus". Gegen einige Mitglieder der "Proud Boys" wird bereits strafrechtlich ermittelt.

Sturm auf das Kapitol - Das Trauma der USA Der Einpeitscher Alex Jones Der Radiomoderator und Verschwörungstheoretiker Alex Jones zählt zu den Strippenziehern der Unruhen. Er rührte die Werbetrommel für den Pro-Trump-Protestmarsch in Washington und rief energisch dazu auf, dass eine Million Menschen für Donald Trump und gegen korrupte Demokraten demonstrieren sollten. Laut Untersuchungsausschuss soll Jones auch bei der Finanzierung der Veranstaltung geholfen haben.

Sturm auf das Kapitol - Das Trauma der USA Gefängnis für den "QAnon-Schamanen" Sein Gesicht, der tätowierte Oberkörper und die Fellmütze mit Büffelhörnern gingen um die Welt und machten ihn zur Symbolfigur für den Sturm auf das Kapitol: Jacob Chansley. Der selbst ernannte Schamane und Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie aus Phoenix im Bundesstaat Arizona bekannte sich schuldig. Das Urteil wegen Behinderung eines offiziellen Vorgangs: knapp dreieinhalb Jahre Gefängnis.

Sturm auf das Kapitol - Das Trauma der USA Das Trauma der Polizisten Beim Anblick eines Videos über die Ereignisse vom 6. Januar 2021 kann Aquilino Gonell von der Kapitol-Polizei seine Tränen nicht mehr zurückhalten. "Ich hätte sterben können an jenem Tag. Nicht ein Mal, sondern viele Male", gibt der Polizist bei der Anhörung vor dem Kongress zu Protokoll. Ein Polizist starb bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen, vier weitere nahmen sich später das Leben.

Sturm auf das Kapitol - Das Trauma der USA Jetzt mehr Sicherheit am Kapitol Dass die Trump-Anhänger ins Kapitol vordringen konnten, lag auch am Versagen der Sicherheitsbehörden. Untersuchungsergebnis des US-Senats: Trotz der Hinweise auf einen möglicherweise bevorstehenden Angriff erteilte die Polizeiführung keine Anweisungen. Das Eingreifen der Nationalgarde wurde lange verzögert, die Bundespolizei FBI und das Heimatschutzministerium spielten Onlinedrohungen herunter.

Sturm auf das Kapitol - Das Trauma der USA Kehrt Trump nach Washington zurück? Für die Gegner von Donald Trump wäre es der absolute Albtraum, für seine Anhänger indes eine triumphale Rückkehr. Viele Politikexperten rechnen fest damit, dass der Ex-Präsident 2024 ins Rennen um das Weiße Haus einsteigen wird. Bisher konnte Trump noch kein Skandal wirklich etwas anhaben. Und auch sein Beitrag zu den Geschehnissen vom 6. Januar scheinen einem Comeback nicht im Wege zu stehen. Autorin/Autor: Oliver Pieper



Doch Beobachter weisen darauf hin, dass hochrangige Republikaner ohnehin nicht die Zielgruppe seien, die Trump mit seinen umstrittenen Äußerungen anspricht.

"Trump schert sich nicht um Kritik aus den oberen Rängen seiner Partei", sagt der Journalist Conradis. "Er wendet sich an seine Basis, und dazu gehören definitiv die Menschen, die das Kapitol gestürmt haben. Das sind die unbeirrbaren Anhänger, die ihn wählen werden, egal was passiert."

Trump gibt den "Showman"

Eine enge Beziehung zu seinen Anhängern wäre für Trump unverzichtbar, wenn er beschließen sollte, bei der Präsidentschaftswahl 2024 wieder anzutreten. Sätze, die mit den Worten beginnen "wenn ich kandidiere und wenn ich siege", legen nahe, dass eine neuerliche Kandidatur wahrscheinlich ist.

"Es kann natürlich alles Mögliche passieren, aber so wie die Dinge stehen, will er definitiv erneut antreten und bereitet den Boden vor", sagt Conradis. "Die Menschen sollen ihn nicht vergessen. Er liebt das Rampenlicht, er ist ein Showman und er sucht die Aufmerksamkeit der Medien."

Cornfield ist sich nicht so sicher. "Er ist ein Entertainer mit einer wichtigen politischen Position und einer politischen Vergangenheit. Aber seine politische Zukunft ist ausgesprochen ungewiss."

So oder so - sollte Trump sich für eine erneute Kandidatur entscheiden, stehen seine Chancen nicht schlecht. Ende Januar veröffentlichte "The Hill" eine Umfrage zur Vorwahl in der Republikanischen Partei mit einem hypothetischen Szenario mit acht Kandidaten. Mit 57 Prozent nähme Trump 2024 unbestreitbar den ersten Platz ein. Weit abgeschlagen auf Platz zwei läge mit 12 Prozent der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis.

Massen an Spenden - für Gerichtsprozesse?

Trump hat zudem eine beeindruckende Kriegskasse gefüllt. Allein in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 sammelte er 51 Millionen US-Dollar an Spenden ein und verfügt damit laut Unterlagen der Bundesbehörden über Mittel von insgesamt 122 Millionen US-Dollar. Viel von diesem Geld stammt von Kleinspendern, "gewöhnlichen Amerikanern", sagt Redakteur Conradis. "Das allein zeigt, auf wie viel Unterstützung er noch zählen kann."

Cornfield weist darauf hin, dass Trump nur einen Bruchteil dieses Geldes darauf verwendet hat, Kandidaten auf lokaler und bundesstaatlicher Ebene bei den im kommenden November anstehenden Zwischenwahlen zu unterstützen. Normalerweise, erklärt der Politikwissenschaftler, gäben potentielle Präsidentschaftskandidaten hierfür viel mehr Geld aus. Er ist überzeugt, dass Trump das Geld für andere Zwecke zurückhält. "Er steckt knietief in Rechtsstreitigkeiten und es könnte noch schlimmer werden", so Cornfield. Doch eine gute Verteidigung sei teuer.

"Er könnte wieder gewinnen"

Natürlich ist es möglich, dass Trump darauf hofft, dass er sich nicht den Richtern stellen muss, wenn alles nach Plan läuft.

"Ich möchte nicht zynisch sein, aber ein Hauptgrund für eine erneute Kandidatur ist der, dass er dann argumentieren wird, als Präsidentschaftskandidat immun gegen Strafverfolgung zu sein", vermutet Cornfield.

Ob so ein Schachzug funktioniert, steht auf einem anderen Blatt. Noch ist nicht klar, ob Trump antreten wird, das Weiße Haus zurückzuerobern. Versucht er es, hätten es die Demokraten mit einem ernstzunehmenden Gegner zu tun. "Trump ist noch immer dieselbe Person, die 2016 gewählt wurde", sagt Conradis. "Darum könnte er auch wieder gewinnen."

Adaptiert aus dem Englischen von Phoenix Hanzo.