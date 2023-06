USA: Der lange Weg zur Abtreibung

Eine schwangere Frau betrachtet in einer Abtreibungsklinik in New Mexico das Ultraschallbild ihres ungeborenen Kindes. Seit der Entscheidung des Obersten Gerichts haben 14 US-Bundesstaaten in den USA ihr Abtreibungsrecht massiv verschärft. New Mexico nicht, deshalb nehmen auch viele Frauen aus anderen Bundesstaaten die weite Reise auf sich, um abzutreiben zu können, ohne sich strafbar zu machen.