Im Bundesstaat Wisconsin wirft sich Trump in eine für ihn ungewöhnliche Kluft: In einer orange-gelben Weste spricht er mit Reportern aus einem Müllwagen heraus. Ein Comedian hatte zuvor auf einer Trump-Veranstaltung Puerto Rico, US-Außengebiet in der Karibik, eine "Insel aus Müll" genannt. Präsident Biden wurde daraufhin unterstellt, er habe in seiner Kritik Trump-Anhänger als "Müll" bezeichnet.