Urlaub in Deutschland - Was Einreisende jetzt wissen müssen

Um es vorweg zu nehmen: Einreisenden nach Deutschland wird es nicht leicht gemacht, sich zu informieren. Es gibt nicht die eine Übersichts-App oder Webseite, auf der alle Informationen gebündelt werden. Unterschiedliche Behörden und Institutionen bieten unterschiedliche Informationen. Hier eine Übersicht über die wichtigsten Regelungen und Webseiten.

Die gute Nachricht ist: Reisen nach Deutschland sind wieder möglich. Nachdem die Corona-Krise den weltweiten Tourismus für rund drei Monate zum Stillstand gebracht hatte, haben viele Länder Europas ihre Grenzen wieder geöffnet. Konkret bedeutet das: Wer aus der Europäischen Union, Großbritannien oder Ländern des Schengen-Raums nach Deutschland reist, braucht dafür keinen triftigen Grund mehr und muss sich keiner Quarantäne unterziehen. Reisende können sich frei im gesamten Bundesgebiet bewegen. Lediglich Gäste aus Spanien werden nach einer Einreise mit dem Flugzeug noch bis zum 21. Juni kontrolliert und müssen ihre Einreise begründen.

Einschränkungen gelten zudem für Einreisende aus Schweden. Aufgrund der relativ hohen Zahl der Neuinfektionen in dem skandinavischen Land, müssen sie sich nach ihrer Ankunft in Deutschland 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Das gilt auch für Deutsche, die aus dem Schweden-Urlaub zurückkehren. Allerdings ist die Quarantäne für Einreisende aus Schweden nur in fünf Bundesländern verpflichtend: Bayern, Sachsen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Einschränkungen für Einreisende aus Drittstaaten bleiben bestehen

Strenge Einreisebeschränkungen gelten nach wie vor für Einreisen aus sogenannten Drittstaaten. Bis zum 30. Juni dürfen Menschen von dort nur mit triftigem Grund nach Deutschland und in die anderen EU- und Schengen-Staaten einreisen. Nach der Einreise müssen sie sich in jedem Fall einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen. Ab 1. Juli will die EU-Kommission jedoch auch die Einreisebeschränkungen für Drittstaaten schrittweise lockern. So sollen Menschen aus Ländern mit geringen Infektionszahlen wieder regulär in die EU und den Schengen-Raum und damit auch nach Deutschland einreisen können.

Für Länder mit vielen Neuinfektionen werden Reisebeschränkungen wohl vorerst in Kraft bleiben. Sie gelten als Risikogebiete. Wer aus diesen Ländern einreist, muss sich nach der Ankunft in Deutschland umgehend für 14 Tage selbst isolieren und das zuständige Gesundheitsamt von der Einreise informieren.

Informationen über Einreisebestimmungen aller 27 EU-Mitgliedsstaaten finden Reisende auf der neuen Webseite der EU: Re-open EU. Diese informiert in 24 Sprachen über die Corona-Regeln der einzelnen EU-Länder und wird ständig aktualisiert.

Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten Kölner Dom Majestätisch ragen seine fast 160 Meter hohen Türme in den Himmel: Der Kölner Dom ist das Wahrzeichen der Stadt Köln. Er ist eine der größten Kathedralen im gotischen Baustil und dementsprechend eindrucksvoll. Rund 6 Millionen Menschen besichtigen jedes Jahr das UNESCO-Weltkulturerbe.

Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten Heidelberger Schloss Möglicherweise ist das Wahrzeichen der Neckarstadt die berühmteste Ruine Deutschlands. Erwähnt wurde die Burg zum ersten Mal im 13. Jahrhundert. Zur Zeit Ludwig des XIV. residierten hier die Pfälzer Kurfürsten.

Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten Schloss Neuschwanstein Der bayerische König Ludwig II. ließ sich in der Nähe von Füssen ein Märchenschloss erbauen, weil er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen wollte. Schon wenige Wochen nach seinem Tod wurde es 1886 für Besucher geöffnet. Inzwischen gehört das Schloss zu den meistbesuchten Europas.

Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten Brandenburger Tor Berlin ist Deutschlands Touristenmagnet. 2018 zählte die Stadt knapp 33 Millionen Übernachtungen. Das Brandenburger Tor als nationales Wahrzeichen und Symbol für die deutsche Wiedervereinigung gehört zu den besonders beliebten Orten.

Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten Berliner Museumsinsel Auf einer Insel inmitten der Spree liegt eine weitere Berliner Attraktion. Gleich fünf wichtige Museen präsentieren Ausstellungen von der Vorgeschichte über die Antike bis hin zur Kunst des 19. Jahrhunderts. Ein Highlight ist die weltberühmte Büste der Nofretete.

Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten Schloss Sanssouci In Potsdam steht die Sommerresidenz Friedrichs II. von Preußen. Der Name "Sanssouci“, zu Deutsch ohne Sorge, verrät den Wunsch des Königs nach einem Rückzugsort. Schloss und Park werden oft auch als preußisches Versailles bezeichnet, seit 1990 gehören sie zum Weltkulturerbe.

Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten Dresdner Frauenkirche Vielen ist die Dresdner Frauenkirche noch als Ruine und Mahnmal gegen den Krieg in Erinnerung. Seit ihrem Wiederaufbau und der Weihe im Jahr 2005 zählt sie zu den Lieblingszielen von deutschen und ausländischen Besuchern.

Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten Wartburg In Thüringen, oberhalb der Stadt Eisenach, erhebt sich die Wartburg. Hier übersetzte Luther im frühen 16. Jahrhundert das Neue Testament. 1817 fand auf der Burg mit dem Wartburgfest die erste bürgerlich-demokratische Versammlung in Deutschland statt.

Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten Porta Nigra Das "Schwarze Tor" in Trier ist eines der am besten erhaltenen Tore der antiken Welt. Das ehemalige römische Stadttor wurde fast eintausend Jahre lang als Kirche genutzt, ehe Napoleon 1802 den Rückbau zur ursprünglichen Form anordnete.

Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten Aachener Dom Der Kernbau gilt als eines der besterhaltenen Baudenkmäler der Karolingerzeit und wurde 1978 als erstes deutsches Denkmal UNESCO-Weltkulturerbe. Im Aachener Dom wurde Kaiser Karl der Große bestattet, in der Kapelle wurden bis 1531 fast alle deutschen Könige gekrönt.

Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten Lübecker Altstadt Das Holstentor, das Lübeck einst nach Westen begrenzte, gilt heute als Wahrzeichen der Stadt. Es ist Teil des historischen Stadtkerns, der auf einer Insel umgeben von Wasserläufen und Resten der Wallanlagen liegt. Viele der Häuser im Stil der alten Backsteingotik stehen unter Denkmalschutz.

Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten Marienplatz in München Im Herzen Münchens liegt der Marienplatz mit seiner belebten Fußgängerzone. Mehrmals täglich können Besucher das Glockenspiel am angrenzenden Neuen Rathaus bewundern. Zur Musik drehen sich in luftiger Höhe kleine Spielfiguren, die an die Stadtgeschichte erinnern. Autorin/Autor: Sabine Peschel/ Elisabeth Jahn



Welche Angebote gibt es für Touristen in Deutschland?

Ob Schlösser, Museen, Gedenkstätten oder Freizeitparks: Mittlerweile sind die meisten Sehenswürdigkeiten und Touristenattraktionen wieder geöffnet - allerdings mit teils erheblichen Einschränkungen. Im ganzen Bundesgebiet gelten weiterhin Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln und Hygieneauflagen. Wie diese konkret umgesetzt werden, entscheiden allerdings die Bundesländer individuell. Aktuelle Informationen zu den Bestimmungen der einzelnen Bundesländer finden Reisende hier.

Touristische Führungen aller Art können wegen der Corona-Auflagen nur in verkleinertem Umfang durchgeführt werden. So beschränkt beispielsweise das Schloss Neuschwanstein - eines der beliebtesten deutschen Touristenziele überhaupt - seine zulässige Besucherzahl auf zehn Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Krise. Viele Museen bieten aktuell gar keine Führungen an. So zum Beispiel die Staatlichen Museen zu Berlin. Hier bekommen Besucher ein Zeitfensterticket. In den meisten Museen in Deutschland ist zudem das Tragen einer Mund-Nasen-Maske verpflichtend. Das gilt ebenfalls für die meisten Stadtrundfahrten. Ob mit Bus oder Boot: Auch hier müssen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen befolgt werden. Ein Mund-Nasen-Schutz ist hier, wie auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Pflicht. Größere Veranstaltungen und Partys sind bis auf weiteres nicht möglich. Konzerthallen und Clubs bleiben weiterhin geschlossen. Massenevents wie das Münchener Oktoberfest sind abgesagt. Kinos, Theater und Opernhäuser sind vielerorts noch geschlossen oder erlauben nur eine geringe Besucherzahl.

Deutschland: Wandertipps in Zeiten von Corona Roßtrappe Auch auf Wanderwegen gilt: den Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten und sich nur mit so vielen Leuten auf den Weg machen, wie es erlaubt ist. Diese Zahl variiert von Bundesland zu Bundesland. Unbedingt vorher erkundigen. Diese Wanderer sind vorbildlich auf der Roßtrappe in Sachsen-Anhalt unterwegs. Der 403 Meter hohe Granitfels ist ein beliebtes Ausflugsziel im Harz.

Deutschland: Wandertipps in Zeiten von Corona Malerweg Der Malerweg in der Nähe von Dresden feiert die Natur. Seit dem 18. Jahrhundert sind die Felsen der Sächsischen Schweiz ein wildromantischer Sehnsuchtsort - zunächst der Maler, später der Wanderer. Beliebt ist die Anreise per Elb-Dampfer von Dresden zur Bastei (Foto).

Deutschland: Wandertipps in Zeiten von Corona Rheinsteig Das Rheintal verbindet auf engstem Raum Natur, Kultur, Geschichte und Genuss. Auf 320 Kilometern folgt der Rheinsteig dem großen deutschen Strom von Bonn bis Wiesbaden. Es geht durch Winzerorte, Weinberge und vorbei an vielen Burgen. Sie laden zu einem Abstecher ein. Allein zwischen Bingen und Koblenz gibt es über 40, wie hier die Burg Rheinstein.

Deutschland: Wandertipps in Zeiten von Corona Hauensteiner Schusterpfad Der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Macht 12.000 Kilometer Wanderwege. Mittendrin, schön abgelegen, liegt der winzige Ort Hauenstein mit seinen bizarren Felsformationen. Auf schmalen Pfaden führt die 15-Kilometer-Tour hinauf auf die Kuppen des Pfälzer Walds.

Deutschland: Wandertipps in Zeiten von Corona Eifelsteig Erloschene Vulkane, einsame Wälder, sonnige Weinberge und gastfreundliche Winzerdörfer. Sowohl die Menschen des bevölkerungsreichsten Bundeslands Nordrhein-Westfalen als auch die Rheinland-Pfälzer schätzen die Vorzüge der Eifel. Auf 313 Kilometern erschließt der Eifelsteig das Mittelgebirge, von Aachen im Norden bis Trier im Süden.

Deutschland: Wandertipps in Zeiten von Corona Goethe-Weg Ein beliebtes Wandergebiet ist der Harz. Höchster Gipfel dieses Mittelgebirges ist mit 1141 Metern der Brocken. Um hinauf zu kommen gibt es zwei Möglichkeiten: einmal mit mit der historischen Brockenbahn. Oder wie dereinst Goethe: zu Fuß. Die Route, die der Dichter nahm, heißt heute - man ahnt es - Goethe-Weg. Sie startet in Torfhaus und mäandert auf strammen neun Kilometern zum Gipfel.

Deutschland: Wandertipps in Zeiten von Corona Rennsteig Der beliebte Höhenweg ist seit dem 19. Jahrhundert touristisch erschlossen. Seit 1999 ist der Rennsteig Kulturdenkmal des Bundeslandes Thüringen. 170 Kilometer geht es durch den Thüringer Wald, von Eisenach bis Blankenstein. Organisierte Wanderungen mit Gepäcktransport und Übernachtung erleichtern das Wandern enorm.

Deutschland: Wandertipps in Zeiten von Corona Hochröhner Der Fernwanderweg führt auf 180 Kilometern durch das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön mit seinen Buchenwäldern, Basaltseen und Hochmooren. Wer die Einsamkeit schätzt, ist hier richtig. Zum Reinschnuppern sind die "Extratouren" ideal, feine individuelle Tagestouren. Auch der höchste Berg Hessens, die 950 Meter hohe Wasserkuppe, ist mit dabei.

Deutschland: Wandertipps in Zeiten von Corona Goldsteig Der Qualitätswanderweg ist 660 Kilometer lang und verbindet zwischen Marktredwitz und Passau die beiden Mittelgebirge Oberpfälzer und Bayerischer Wald miteinander. Die anspruchsvollere Nordroute geht hinauf in die Tausender, die Südroute führt gemächlich über die Höhenzüge.

Deutschland: Wandertipps in Zeiten von Corona Eibsee Rundweg Wandern im Wettersteingebirge ist ein Klassiker. Der höchste Punkt des Alpenkamms ist die Zugspitze, mit 2692 Metern Deutschlands höchster Gipfel. Dass es auch schön ist, die Berge von unten zu betrachten, zeigt die Tour um den Eibsee direkt unterhalb der Zugspitze. In zwei Stunden ist er umrundet.

Deutschland: Wandertipps in Zeiten von Corona Heidschnuckenweg Der Klassiker ist eine Pferdekutschen-Tour durch die Lüneburger Heide, und auch Wanderer sind willkommen. Saison-Höhepunkt ist die Heideblüte im Spätsommer. Zur Landschaftspflege werden hier übrigens Schafe eingesetzt, die Heidschnucken. Sie sind die Namensgeber für die 223 Kilometer lange Wander-Route zwischen Hamburg und Celle.

Deutschland: Wandertipps in Zeiten von Corona Watten-Route Es müssen nicht immer Berge sein! Das Wattenmeer vor den Küsten Deutschlands, Dänemarks und den Niederlanden ist das größte Gezeitengebiet der Welt und UNESCO Welterbe. Über 423 Kilometer führt die Watten-Route von Ostfriesland (Deutschland) immer die Küste entlang nach Friesland (Niederlande). Autorin/Autor: Anne Termèche



Weniger Corona-Auflagen im Freien

Wer sich nicht so sehr einschränken möchte, sollte sich viel im Freien aufhalten. Dazu bietet Deutschland reichlich Gelegenheit - von den Stränden im Norden bis zu den Alpen im Süden. Doch auch wer wandern, radfahren oder einfach nur einen Ausflug ins Grüne machen möchte, sollte sich gewissen Einschränkungen bewusst sein. Die Abstandsregel von 1,50 Meter gilt auch im Freien. Und auch abseits der großen Städte gilt: Restaurants und Cafés müssen zusätzlich strenge Hygienevorschriften einhalten. Vielerorts kann deshalb der Betrieb, vor allem in Innenräumen weiterhin eingeschränkt sein. In manchen Bundesländern müssen Gäste zudem ihre Kontaktdaten hinterlassen - zur möglichen Rückverfolgung von Infektionsketten.

Ähnliche Beschränkungen gelten für Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze. Die sind zwar wieder geöffnet. Schwimmbäder und Wellnessbereiche müssen in einigen Bundesländern allerdings noch geschlossen bleiben. Und auch auf das Frühstücksbuffet müssen Reisende vielerorts noch verzichten.