Unterwegs auf dem Mekong in Laos

Huay Xai ist ein kleiner Ort am Mekong im Norden von Laos. Die sogenannte Freundschaftsbrücke verbindet hier Thailand und Laos. Ich bin von Thailand herüberkommen und will hier die legendäre Fahrt im Slow Boat auf dem Mekong beginnen. Die Einwohner des kleinen Ortes haben sich längst auf die Traveller eingestellt. Es gibt viele Gästehäuser und Lokale. Der Hafen selbst ist kaum mehr als eine Anlegestelle.

Backpacker auf einem Slow Boat auf dem Mekong

Mit etwa fünfzig Weltreisenden und zwei Dutzend Laoten besteige ich früh am Morgen eines der langen und schmalen Boote. Zwei Tage dauert die Fahrt bis Luang Prabang. So träge wie der Fluss fließt, vergehen auch die Stunden an Bord. Ab und an passiert das Boot kleine Dörfer. Menschen winken das Boot heran, um mitzufahren. Oder einfach nur so, um Besatzung und Reisende zu grüßen. Ein friedliches Idyll.

Über mehr als 4300 Kilometer fließt der Mekong durch sechs verschiedene Länder

Schatten des Krieges

In meiner Jugend wurde Laos in einem Atemzug mit Vietnam erwähnt. In den sechziger und siebziger Jahren tobte der Vietnamkrieg. Die Südvietnamesen mit ihren amerikanischen Verbündeten gegen die Nordvietnamesen und ihre kommunistischen Verbündeten. Niemand sprach damals vom Laoskrieg. Dabei waren beide Länder auf schreckliche Art und Weise betroffen.

Laos gilt als das meist bombardierte Land der Welt. Die Amerikaner vermuteten, dass die unzugänglichen Regionen in den Bergen und im Dschungel dem Vietkong als Unterschlupf dienten. Außerdem wollten amerikanischen Bomber-Piloten ihre tödliche Last irgendwo zwischen Laos und Vietnam loswerden wollten. Egal wo. Wieder mit den Bomben zu landen kam nicht in Frage. Das wäre zu riskant gewesen.

Nirgendwo auf der Welt verbergen sich so viele Blindgänger ibn der Erde wie auf der "Ebene der Tonkrüge" in Nordlaos

Bitte auf dem Weg bleiben!

Die Natur in Laos bietet ungeheuer viel: tolle Berge und Waldlandschaften. Doch noch heute lauern unzählige scharfe Streubomben mit ihrer tödlichen Last im Boden. Mehr als 50 Jahre nach dem Krieg. Fast überall. Und so lese ich immer wieder den Hinweis: Verlassen Sie die sicheren Wege nicht! Es gibt Karten, in die sichere und unsichere Gebiete eingetragen sind. Opfer unter Touristen gibt es daher kaum. Opfer sind die Laoten selbst. Denn die große Mehrheit lebt auf dem Land. Dort, wo die Bomben sind. Die Laoten sprechen von UXO’s - Unexploded Ordnances.

Häuser am Ufer des Mekong

Da die meisten Laoten von der Landwirtschaft leben, ist das eigene Stück Land die Lebensgrundlage. Gerade das ist das Perfide. Bei der Arbeit im eigenen Garten und auf dem eigenen Feld passiert es. Tagtäglich kommt es zu Explosionen. Mitten im Frieden. Und wer mit dem Leben davonkommt, ist in der Regel verstümmelt. Das Leid, das Familien widerfährt, ist kaum zu ermessen.

Leid und Lebensfreude

Durch Vientiane, die Hauptstadt von Laos, schieben sich Motorräder und Motorroller dicht an dicht. Trotz des offiziellen Staatskommunismus dreht sich auch hier alles um Handel und Geschäfte.

Vientiane, Hauptstadt von Laos

Die Menschen genießen das Leben und lieben es zu konsumieren. Am Ufer des Mekong verläuft eine beliebte Flaniermeile. Hier kann ich das gut beobachten. Mir scheint es so, als würde hier in dieser nach Lebensfreude schreienden Stadt das Thema UXO’s regelrecht ausgeblendet. Doch ich bin auf der Suche nach COPE, das Cooperative Orthotic and Prosthetic Enterprise. Eine Einrichtung, in der sich alles um den Krieg und die Bomben dreht. Vor allem um Prothesen und medizinische Hilfe für die Opfer der Streubomben. Und um die Dokumentation der Folgen des Krieges. Fast gebe ich die Suche auf. Die Menschen, die ich frage, kennen COPE nicht. Eher zufällig finde ich schließlich den Komplex, versteckt im Schatten eines riesigen neuen Shopping-Centers.

COPE (Cooperative Orthotic and Prosthetic Enterprise) in Vientiane

Die Dokumentation im Besucherzentrum geht unter die Haut. Die Opfer kommen zu Wort. Ihre Biographien und Schicksale lassen die ganze Tiefe des Dramas erahnen. Wer die Entschleunigung des Alltags in Laos sucht und die ausgetretenen touristischen Pfade verlässt, kommt am alltäglichen Drama und Trauma des Krieges nicht vorbei.

Provinz Champasak im Südwesten von Laos

Ich bin trotz erschütternden Bilder und Dokumente froh, diesen Ort zu besuchen. Und begreife , dass das Leid der Menschen und die aufkeimende Lebensfreude in diesem wunderschönen Land auf Jahre hinaus ganz dicht zusammengehören.

Zum Autor:

Jan Schäfer, geboren 1965 in Siegen und aufgewachsen in Koblenz. Nach dem Studium in Mainz, Marburg und Bonn arbeitete er seit 1996 als Pfarrer im Taunus, in den USA und in Frankfurt/Main. Seit 2009 ist er als Pfarrer im Schuldienst an einer Berufsschule in Frankfurt/Main tätig.