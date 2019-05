Union Berlin zum ersten Mal erstklassig

Der 1. FC Union Berlin hat erstmals den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft und damit den dritten Abstieg des VfB Stuttgart besiegelt. Die Berliner setzten sich am Montag in der Relegation durch ein 0:0 im Rückspiel gegen die Schwaben durch, nachdem sich beide Clubs in Stuttgart 2:2 getrennt hatten. Trotz langer Überlegenheit in der stimmungsvollen und packenden Partie beim Zweitligadritten wartete der Bundesliga-16. aus Stuttgart vergeblich auf das dringend benötigte Auswärtstor und muss wie schon 2016 und 1975 ins Unterhaus. Das vermeintlich rettende 1:0 für die Schwaben durch einen Freistoß von Dennis Aogo (9. Minute) hatte Schiedsrichter Christian Dingert nach Studium der Videobilder wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Die Schwaben waren in der ersten Hälfte fußballerisch die klar bessere Mannschaft, machten aber aus ihrem klaren Chancenplus nichts - auch wiel Union-Keeper Rafal Gikiewicz mehrfach stark parierte. Auch nach dem Wiederanpfiff machte Stuttgart gezwungenermaßen mehr für das Spiel. Ohne Erfolg. Als sie mehr ins Risiko gehen musste, nutzten die die Berliner die sich bietenden Räume: Aber erst verstolperte Grischa Prömel die mögliche Führung (63.), dann traf Suleiman Abdullahi zweimal nur den Pfosten (64. und 66.).



Interessiert wie die Partie im Einzelnen lief? Hier können Sie den Spielverlauf noch einmal nachlesen.

ENDE! Union Berlin schafft den Aufstieg in die Bundesliga!

90.+3 Minute: Castro drischt das Leder blind nach vorn. Leichte Beute für Gikiewicz.

90.+2 Minute: WECHSEL bei Berlin: ZULJ runter, PARENSEN kommt.

90.+1 Minute: GELB für Berlins FRIEDRICH. Wegen Ballwegschlagens.

90. Minute: Fünf Minuten werden nachgespielt.

90. Minute: Castro nimmt einen Abpraller nach einer Ecke volley. Drüber!

89. Minute: Pavard! Der französische Weltmeister zieht volley ab. Doch Unions Keeper ist noch dran. Ecke!

87. Minute: Didavi flankt, Gentner köpft. Doch der Stuttgarter Kapitän kriegt das Leder nicht auf den Kasten.

85. Minute: Freistoß für Union von der linken Seite. Doch die Flanke geht an Freund und Feind vorbei.

83. Minute: Ryerson versucht es aus 30 Metern für Union. Deutlich drüber.

81. Minute: WECHSEL bei Union: GOGIA kommt für ABDULLAHI.

79. Minute: Zulj ballert den Freistoß in die Mauer. Zuvor musste das Funkgerät des Schiedsrichters neu eingerichtet werden. Deshalb die längere Unterbrechung.

76. Minute: Freistoß für Union. Stuttgarts Castro ist zwar vor Prömel am Ball. Trotzdem wird Foul gepfiffen. Torentfernung: 22 Meter halblinks.

72. Minute: GENTNER sieht GELB nach einem taktischen Foul im Mittelfeld.

71. Minute: Stuttgart kommt über links. Zwei Union-Spieler schießen sich gegenseitig an. Doch Gikiewiczist da.

68. Minute: Dritter WECHSEL bei Stuttgart: CASTRO für ZUBER.

66. Minute: Wieder Pfosten! Abdullahi zum Zweiten. Nach einem Konter fällt er im Zweikampf mit Badstuber und bringt den Ball noch aufs Tor. Das Leder trudelt wieder an den Pfosten. Unglaublich. Die Szene wird noch mal nach einem Foul per Video überprüft, es bleibt aber bei der Entscheidung für eine Ecke, die nichts einbringt.

65. Minute: WECHSEL bei Berlin: MEES kommt für HARTEL.

65. Minute: Union jetzt auf einmal da. Gleich zwei dicke Chancen in kurzer Folge. Die Stuttgarter wackeln.

64. Minute: Pfosten! Glück für den VfB. Abdullahi zieht ab und überwindet Zieler. Doch das Aluminium rettet die Schwaben.

63. Minute: Riesenchance für Union. Prömel wurschtelt sich durch und steht frei vor Zieler. Die VfB Defensive flattert und kreigt den Ball gerade noch weg.

60. Minute: WECHSEL bei den Stuttgartern: DONIS kommt runter, DIDAVI neu auf der Wiese.

59. Minute: Gomez zieht von der Strafraumgrenze ab. Der Ball wird abgefälscht und trudelt auf den Berliner Kasten zu. Gikiewicz hat keine Probleme.

57. Minute: Stuttgart reklamiert Handspiel im Strafraum. Tatsächlich hat Prömmel die Hand am Ball, es war aber keine Absicht. Kein Elfmeter, richtige Entscheidung.

53. Minute: Union bringt einen Ball aufs Tor. Spitzer Winkel, wenig Tempo, kein Problem für Zieler.

51. Minute: GELB für Manuel SCHMIEDEBACH von Union. Er hält Akolo auf dem Flügel. Klare Sache.

47. Minute: Nächster Kopfzusammenprall. Stuttgarts Ascacibar und Berlins Andersson rasseln ineinander. Beide können aber direkt weitermachen.

46. Minute: WECHSEL beim VfB Stuttgart: GOMEZ drin, GONZALEZ draußen.

Verzögerung wegen Rauch: Pyromanen in der Pause

ANPFIFF 2. Spielhälfte! Der Schiedsrichter hat noch einige Minute gewartet, weil so viel Rauch über dem Spielfeld lag. Union Fans hatten Pyros gezündet.

HALBZEIT! Stand jetzt würde Union Berlin aufsteigen. Das torlose Unentschieden reicht den Gastgebern. Allerdings spielte der VfB von Beginn an auf Sieg. 7:1 Torschüsse zugunsten der Stuttgarter stehen zu Buche. Der vermeintliche Treffer von Aogo nach einem Freistoß (9.) wurde zurecht nicht gegeben. Uns erwartet eine spannende zweite Halbzeit, denn nur ein Tor könnte die Gewichte wieder zugunsten des Bundesligisten verschieben.

Turban-Abwehr: Stuttgarts Innenverteidiger Kabak (m.) und Badstuber (l.)

45. Minute: Vier Minuten werden nachgespielt. Die Verletzungspause von Badstuber und Kabak hatte so lange gedauert.

43. Minute: Zuber schießt von der Strafraumkante. Doch Gikiewicz ist noch dran. Gute Möglichkeit!

40. Minute: Die Fans singen "Union, Union" - die Stimmung ist prächtig. Auf dem Rasen macht der Stuttgarter Ascacibar eine gute Partie im Mittelfeld. Er gewinnt seine Zweikämpfe und hemmt das Spiel der Berliner effektiv.

36. Minute: Gentner zieht aus 25 Metern einfach mal ab. Hart aber unplatziert fliegt die Murmel genau in die Hände von Gikiewicz. Der hat den Ball im Nachfassen.

35. Minute: Gentner schaufelt die nächste Flanke aus dem Halbfeld rein. Gikiewicz pflückt sie aus der Luft.

34. Minute: Donis dribbelt auf rechts. Doch gleich zwei Flankenversuche werden geblockt.

32. Minute: Nach der Doppelkopfnuss sind die Schwaben wieder wacher.

29. Minute: Donis kommt nach einem Abpraller im Zentrum zum Kopfball. Doch er kriegt keinen Druck auf die Kugel. Leichte Beute für Unions Torhüter Gikiewicz.

27. Minute: Freistoß Stuttgart aus dem Halbfeld. Unions Keeper lenkt den Ball zur Ecke über die Latte. Der Eckball bringt nichts ein.

24. Minute: Es geht weiter.

22. Minute: Die Partie ist unterbrochen. Badstuber bekommt einen Turban. Er kriegt einen weißen, Kabak bekommt den gleichen Kopfschmuck in Blau. Kurios.

Kurzzeitig am Boden: Badstuber nach dem Zusammenprall mit Kabak

20. Minute: Bei einem Angriff von Union prallen Badstuber und Kabak zusammen. Beide Stuttgarter Mannschaftskollegen liegen flach. Beide haben eine Platzwunde.

19. Minute: Auf rechts ist Akolo durch, doch der bekommt den Ball nicht mehr mit Zug in die Mitte.

18. Minute: Union übernimmt nach und nach die Kontrolle über das Spiel. Stuttgart tut sich schwer mit dem Spielaufbau. Lange Bälle werden oft abgefangen.

15. Minute: Ein ganz schwacher Eckball. Keine Gefahr.

14. Minute: Union hat den Schreck gut verdaut und baut jetzt besser auf. Ein Schuss von der Strafraumkante wird ins Aus abgefälscht. Es gibt die erste Ecke für die Gastgeber.

Verfrühter Stuttgarter Jubel: Der Treffer von Aogo zählte nicht

9. Minute: Tor für Stuttgart? Aogo tritt den Freistoß schön ins linke Eck. Das Team dreht jubelnd ab. Doch Gonzalez steht im Abseits vor dem Torhüter und irritiert ihn. Nach Videobeweis gibt Christian Dingert den Treffer nicht. Korrekte Entscheidung! Aufatmen bei Union und den Fans im Stadion.

7. Minute: Im Mittelfeld geht es in den Zweikämpfen ruppig zu. Ascacibar wälzte sich schon zweimal. Jetzt liegt er wieder. Gute Freistoßposition.

5. Minute: Die Gäste machen bisher ordentlich Dampf. Der Bundesligist kämpft.

3. Minute: Ecke für Stuttgart. Gleich eine Chance für die Schwaben. Die Pille bliebt im Fünfer liegen. Doch der Schussversuch der Stuttgarter wird abgeblockt. Gute Möglichkeit!

ANPFIFF!

20:30 Uhr: Gleich geht es los. Aufstieg oder kein Abstieg? Das ist hier die Frage.

20:28 Uhr: Die Teams sind auf dem Rasen.

20:26 Uhr: Die Alte Försterei ist natürlich voll bis auf den letzten Platz: 22.012 Zuschauer wollen dabei sein.

20:21 Uhr: Für Union wäre es der erste Aufstieg in die Bundesliga. Dafür würde den Eisernen auch ein niedriges Unentschieden reichen, also ein 0:0 oder ein 1:1.

Humorvolle Union-Fans: 2017 schnupperten sie schon einmal am Aufstieg - damals vergebens

20:15 Uhr: Christian Dingert wird die Partie als Schiedsrichter leiten.

20:07 Uhr: Bei Union gibt es nicht so viele Änderungen. Trainer Urs Fischer stellt nur auf zwei Positionen um: er ersetzt den gelbgesperrten Trimmel durch Ryerson und Hübner spielt für Parensen.

20:04 Uhr: VfB-Trainer Willig lässt Insua, Castro, Gomez und Didavi zunächst auf der Bank. Badstuber, Aogo, Ascacibar und Zuber stehen in der Startelf.

20:03 Uhr: Die Stuttgarter MÜSSEN gewinnen um die Liga zu halten. Das 2:2 im Hinspiel war eine Enttäuschung für die Schwaben. Jetzt steht das Team von Interimscoach Nico Willig enorm unter Druck, der dritte Abstieg in der Vereinsgeschichte wäre ein harter Schlag.

20:01 Uhr: Mächtig was los an der Alten Försterei. Die Union-Fans bereiten ihrem Team einen rauchig-roten Empfang. Sie wollen unbedingt in die Bundesliga.

20:00 Uhr: Willkommen zum DW-Liveticker!