UNICEF kürt "Foto des Jahres"

Das Bild von Angelos Tzortzinis halte die Tapferkeit, Fassungslosigkeit und Hilfsbereitschaft von Kindern angesichts höchster Not in einer bewegenden Momentaufnahme fest, erklärte das UN-Kinderhilfswerk. Für Elke Büdenbender, die Schirmherrin von UNICEF Deutschland, ist das auf der Insel Lesbos geschossene Foto "eine eindringliche Mahnung". Es erzähle von einem Drama direkt vor unserer Haustür. "Das Bild konfrontiert uns mit unserer Menschenpflicht: Wir in Europa müssen endlich eine Antwort finden - auch für die Kinder von Moria. Wir müssen gemeinsam mehr tun, um auch in ihr Leben Hoffnung zu bringen", forderte die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Anfang September war es im größten Flüchtlingslager in der Ägäis zu einer Brandkatastrophe gekommen. Das Camp Moria wurde dabei fast völlig zerstört. Tausende Bewohner wurden in ein anderes Lager auf Lesbos gebracht.

Der zweite Preis ...

... des renommierten Wettbewerbs ging an eine Reportage des indischen Fotografen Supratim Bhattacharjee. Er rückt das Schicksal arbeitender Kinder auf den größten Kohlefeldern Asiens in den Blickpunkt.

2. Platz: Foto von Supratim Bhattacharjee

Der deutsch-russische Fotograf Evgeny Makarov schaffte es auf den dritten Platz. Er beschäftigte sich mit einer Ballettschule in Brasilien - diese sei eine Antwort auf die Gewalt und die Drogen im Alltag von Kindern in den Armenvierteln von Rio de Janeiro, hieß es.

Bei dem internationalen, undotierten Wettbewerb wurden zum 21. Mal professionelle Bildjournalisten ausgezeichnet, "die die Persönlichkeit und die Lebensumstände von Kindern auf herausragende Weise dokumentieren".

Der Juryvorsitzende Klaus Honnef wies auf die Einschränkungen für Fotoreporter hin, da Reisen zuletzt fast unmöglich gewesen seien. Einheimische Fotografen hätten dennoch "bemerkenswerte Bilder und Bild-Essays" produziert.

3. Platz: Foto von Evgeny Makarov

wa/nob (afp, dpa, kna)