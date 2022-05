Ungarn | Der jüdische Schatz von Zalaszentgrot

Das Thema Holocaust und die damit einhergehende eigene historische Verantwortung werden in Ungarn oft gemieden. Vor allem auf dem Lande, wo die Deportationsaktion der ungarischen Juden im Mai 1944 anfing und wohin drei Viertel der jüdischen Bevölkerung nicht mehr zurückkehrten, weil sie in den Gaskammern in Auschwitz vernichtet wurden. Eine Erinnerungskultur gibt und gab es nicht, die Zahl der Überlebenden war zu gering dafür. Mit den Menschenleben verschwand auch die jüdische Kultur in der Provinz, Häuser jüdischer Familien wurden von anderen in Besitz genommen, die Synagogen abgerissen. Ausgelöscht, als ob sie gar nicht existiert hätten.

Ein geheimnisvoller Tresor

So passierte es auch in Zalaszentgrot, einer Kleinstadt im Südwesten von Ungarn. Es war wohl Fügung, dass die Familie Balazs im September 2021 im Hof ihres neu erworbenen Hauses eine Garage bauen wollte. Plötzlich schaufelte ein Bagger einen verrosteten Tresor aus der Erde frei. Drinnen waren Gegenstände, die ihnen unbekannt waren, aber sie sahen sofort, dass es einzigartige und wertvolle Fundstücke sein mussten. Krisztina Erös, Historikerin und Museologin im benachbarten Zalaegerszeg , wurde zum Fundort gebeten, um die Objekte zu identifizieren. Sie erkannte, dass es sich um jüdische liturgische Objekte handelte, aber sie wusste auch nicht, um welche genau.

Jüdisches Leben in Ungarn: Zalaszentgrot Die Mühle in Tüskeszentpeter Die Mühle in Tüskeszentpeter bei Zalaszentgrot, im Südwesten Ungarns. Viele Juden in dieser Gegend waren Mühlenbesitzer, Textil- oder Weinhändler. Diese Mühle war einst im Besitz der jüdischen Familie Keszler.

Jüdisches Leben in Ungarn: Zalaszentgrot Der jüdische Friedhof Der Eingang zum jüdischen Friedhof in Zalaszentgrot. Friedhofswärter ist Dezsö Bonyhard, der letzte jüdische Nachfahre von Holocaust-Überlebenden in der Kleinstadt.

Jüdisches Leben in Ungarn: Zalaszentgrot Zwei Jahrhunderte jüdischer Geschichte Der jüdische Friedhof in Zalaszentgrot - der älteste Grabstein ist aus dem Jahr 1796. Aus Österreich und Deutschland stammende aschkenasische jüdische Familien wurden im 18. Jahrhundert in der Stadt sesshaft.

Jüdisches Leben in Ungarn: Zalaszentgrot Dezsö Bonyhard Dezsö Bonyhard, der letzte Einwohner jüdischer Abstammung in Zalaszentgrot, hält das Buch des Vereins Chewra Kadischa, der Beerdigungsgesellschaft, in den Händen. Deren Mitglieder übten ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

Jüdisches Leben in Ungarn: Zalaszentgrot Hier stand eine Synagoge Dieses Einfamilienhaus steht auf dem Grund, auf dem sich zwischen 1796 und 1955 die Synagoge der Gemeinde befand. Sie wurde 1955 abgerissen, kein einziges Foto der Synagoge blieb erhalten.

Jüdisches Leben in Ungarn: Zalaszentgrot Die frühere jüdische Grundschule Im Hof dieses Hauses wurde bei Bauarbeiten ein verrosteter Tresor mit fünf Schuhen und jüdischen liturgischen Objekten freigeschaufelt. Bis 1899 war hier die jüdische Grundschule beheimatet, später wurde das Gebäude in ein Wohnhaus umgewandelt.

Jüdisches Leben in Ungarn: Zalaszentgrot Ein Rimon Die Museologin des Göcseji-Museums in Zalaegerszeg, Krisztina Erös, mit einem restaurierten Rimon. Die Rimonim sind krönende Aufsätze der beiden hölzernen Rollstäbe einer Tora-Rolle

Jüdisches Leben in Ungarn: Zalaszentgrot Ein Damenschuh Eines der Fundstücke - ein lederner Damenschuh. Dieser wurde im ausgegrabenen Tresor neben zwei Paar männlichen Schuhen und jüdischen liturgischen Objekten gefunden.

Jüdisches Leben in Ungarn: Zalaszentgrot Erinnern und Mahnen Das Holocaust-Denkmal im jüdischen Friedhof in Zalaszentgrot. Es wurde 1948 aufgestellt, 211 Namen stehen darauf. Die Inschrift des Denkmals lautet: "Der Hass tötete sie, die Liebe trägt ihre Erinnerung weiter." Autorin/Autor: Agnes Szabo



Nach Reinigung und Untersuchung der Gegenstände stellte die Historikerin fest, dass im Safe zwei Paar Rimonim (Tora-Aufsätze), zwei Zeigestäbe, zwei Toraschilder mit der Inschrift Chewra Kadischa 1935 (Beerdingungsbruderschaft), eine Mesusa (Schriftkapsel am Türpfosten), eine Tora-Krone, zwei Tefillin (Gebetsriemen), fünf Lederschuhe und ein paar deutschsprachige Bücher verborgen waren. Das Haus, in dessen Hof die Schätze gefunden wurden, hatte bis 1899 die jüdische Grundschule beheimatet. Krizstina Erös erzählt, dass die Fundstücke wirklich einzigartig seien - ähnliche Objekte seien in Ungarn noch nie gefunden worden, sagt sie im Gespräch mit der DW. Münzen und Gold schon, aber liturgische Gegenstände und Schuhe noch nie. Die Bücher sind allerdings so stark beschädigt, dass sie nicht mehr restauriert werden können.

Die fünf Schuhe

"Es gab in Ungarn noch keine vergleichbaren Funde", bestätigt auch Zsuzsanna Varhegyi, Restauratorin des Ungarischen Nationalmuseums. Die fünf Schuhe stehen derzeit im Kühlschrank im Restaurierungszentrum des Ungarischen Nationalmuseums und sind in einem relativ schlechten Zustand. Sie sind verschimmelt, da sie fast 80 Jahre im nassen Boden im Tresor lagen.

Im Sommer sollen die Schuhe getrocknet, gereinigt und einer Materialprüfung unterworfen werden. Daraufhin werden sie von Studenten der Universität der bildenden Künste restauriert, fehlende Teile werden ergänzt und die Schuhe in einen ausstellungsfähigen Zustand versetzt. Erst dann können sie ins Heimatmuseum nach Zalaegerszeg zurückkehren. Wem die Schuhe gehört haben, bleibt ein Geheimnis.

Die jüdische Gemeinde in Zalaszentgrot

Aus Österreich und Deutschland stammende aschkenasische jüdische Familien wurden im 18. Jahrhundert in der Stadt sesshaft. Sie wurden angesiedelt, nachdem die Türken aus Ungarn vertrieben worden waren. In Zalaszentgrot war die größte Gemeinde der Region. Viele Juden waren Mühlenbesitzer, Textil- oder Weinhändler. Am Ende des 18. Jahrhunderts baute die Gemeinde eine Synagoge. Diese wurde aber 1955 während der kommunistischen Herrschaft abgerissen. Leider wurden bis heute keine Fotos gefunden, auf denen die Synagoge zu sehen ist.

Im 19. Jahrhundert waren in der Kleinstadt rund 20 Prozent der Bevölkerung jüdischer Abstammung. 1923 lebten 113 Familien am Ort, die sich aber schrittweise assimiliert hatten. Am 15. Mai 1944 - drei Monate nach dem Einmarsch der Truppen Hitler-Deutschlands in Ungarn - wurden die jüdischen Familien der Gegend ins Zalaszentgroter Getto getrieben und am 16. Juni ins Getto des Gendarmerie-Bezirks in Zalaegerszeg transportiert. Etwa zwei Wochen später fuhren die Züge in Richtung Vernichtungslager Auschwitz los. Zwischen dem 15. Mai und dem 8. Juli 1944 wurden rund 437.000 Juden aus Ungarn nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Etwa 320.000 wurden direkt in den Gaskammern des Lagers ermordet, 110.000 zur Zwangsarbeit im Lagerkomplex eingesetzt. Der letzte Rabbiner des Ortes, Adolf Hirtenstein, war 96 Jahre alt, als er samt seiner Gemeinde deportiert wurde. Laut Zeugen-Erzählungen starb er aber schon während der Fahrt und musste die Hölle von Auschwitz nicht erleiden.

Der letzte Nachfahre der Holocaust-Überlebenden

Der 69-jährige Dezsö Bonyhard ist der einzige Nachfahre von Holocaust-Überlebenden in Zalaszentgrot. Er ist der Wärter des jüdischen Friedhofs und besitzt das Buch des Vereins Chewra Kadischa, der Beerdigungsbruderschaft. Wem die Fundstücke aus dem entdeckten Tresor gehört haben können, weiß er auch nicht. Über den Holocaust oder das jüdische Leben im Ort kann er auch nicht viel erzählen. Seine Eltern waren beide Überlebende, aber diese Themen waren zu Hause tabu. Seine Mutter hatte als Zwangsarbeiterin in einer Flugzeugfabrik bei Berlin gearbeitet und war später nach Auschwitz gebracht worden. Sein Vater war auch Zwangsarbeiter an mehreren Orten im Karpatenbecken. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war er im Lager Mauthausen und im April 1945 beim Todesmarsch von Mauthausen nach Gunskirchen dabei. Die Eltern hatten 1944 geheiratet. Der Vater wurde aus dem Zwangsarbeitslager in Sarvar für einen Tag beurlaubt, kam heim und heiratete Dezsös Mutter im Getto.

"Als wir größer wurden, fragten wir unseren Vater, warum sie uns nie davon erzählen wollten. Seine Antwort hallt bis heute in meinen Ohren: Damit ihr die Menschen nicht hasst", erzählt Dezsö. Großeltern habe er keine gehabt, die Familie sei nicht groß gewesen. Aus dem Lager sei nur die Schwester seiner Mutter zurückgekommen. Das habe tiefe Spuren hinterlassen: "Ich nenne es die Holocaust-Krankheit. Andererseits aber erleben wir alles mit einer gewissen Leichtigkeit, wir nehmen das Leben nicht so ernst, nach all dem, was uns passierte", fügt er hinzu. Auf dem jüdischen Friedhof vor dem Holocaust-Denkmal sagt Dezsö noch einen Satz, der lange nachhallt: "Ich frage nicht nach Sündern, aber ich kann das Geschehene der Menschheit auch nicht verzeihen."

Von den deportierten 400 Menschen kamen nur sieben zurück nach Zalaszentgrot. Heute bewahren nur noch der jüdische Friedhof und das Holocaust-Mahnmal die Spuren des einst blühenden jüdischen Lebens. Gräber, Statuen und Steine, das ist alles, was geblieben ist. Von den Besitzern der Fundstücke im Tresor oder irgendwelchen Nachkommen fehlt jede Spur. Doch eine Frage kommt immer wieder auf: Warum versteckt jemand Schuhe in einem Tresor? Vielleicht glaubten ihre Träger, sie würden bald heimkehren und die guten Stücke wieder anziehen. Eine letzte tragische Hoffnung auf dem Weg in die Vernichtung.