UNESCO-Welterbe 2018 ist komplett

UNESCO-Welterbestätten 2018: Wir sind die Neuen!

Medina Azahara, Spanien

Der Kalif von Cordoba gab im Jahr 936 den Bau einer prächtigen Königsstadt in Auftrag, er widmete sie seiner Konkubine Az-Zahra. In 40 Jahren wurde sie errichtet, nach 44 Jahren von feindlichen Heeren zerstört. Heute gibt die archäologische Anlage in der Nähe von Cordoba einen spannenden Einblick in die maurische Kultur und Geschichte Spaniens.