Auch Tiere leiden unter den hohen Temperaturen. Dieser Hund kühlt sich in der Stadt Varanasi im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh am Ufer des Ganges-Flusses ab. In der Stadt wurden am 30. Mai laut indischem Wetterdienst 44 Grad gemessen, die sich wie 50 Grad anfühlen. Die Hitze soll auch in der kommenden Woche anhalten.