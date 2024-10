Umarmung? Am Flughafen Dunedin maximal drei Minuten

Abschied fällt schwer. Das weiß so ziemlich jeder. Umso wichtiger ist die letzte Umarmung, der letzte körperliche Kontakt für lange Zeit. Die Umarmung kann mitunter emotional sein und lange dauern. Letzteres darf sie nun aber nicht mehr am internationalen Flughafen Dunedin in Neuseeland.

Aber wann ist eine Umarmung zu lang? Wenn sie länger als drei Minuten dauert. Das ist zumindest die Antwort, die der Flughafen Dunedin gibt. Dort wurden Schilder aufgestellt mit der Aufschrift "Max hug time 3 minutes", also "maximale Umarmungszeit: drei Minuten". Auf dem nüchtern gehaltenen Schild – weiße Schrift auf blauem Grund und einem Umarmungs-Piktogramm – steht zudem noch ein Tipp für Menschen, denen drei Minuten nicht reicht: "For fonder farewells please use the car park". Das heißt so viel wie: Bitte benutzen Sie das Parkhaus für liebevolle Abschiede.

Warum nur drei Minuten?

Laut Flughafen ist es im Abflugbereich zu voll, da sich dort zu viele Menschen zu lange umarmt und verabschiedet hätten, so dass andere Menschen wiederum gar keinen Platz für Umarmungen gehabt hätten. Mit dem Umarmungszeitlimit möchte der Flughafen das nun entzerren. Flughafen-Chef Daniel De Bono erklärt in einem Interview mit Radio New Zealand (RNZ), dass ohnehin 20 Sekunden für eine Umarmung ausreichen würden um die Glückshormone Oxytocin und Serotonin auszuschütten. Dies habe er vor kurzem in einer Studie gelesen.

Festgenommen werden soll man aber nicht, wenn man sich zu lange umarmt. Laut dem Flughafen-Chef würde man dann gebeten, sich woanders zu verschieden, beispielsweise auf dem Parkplatz. Dort dürfe man immerhin 15 Minuten kostenlos parken.

Die Neuregelung sorgt für ein großes Echo. In sozialen Medien wird darüber diskutiert und Medien rund um den Globus berichten darüber. Viele Menschen äußern in den sozialen Medien Kritik an der Maßnahme. Gut möglich, dass die Berichterstattung viele Menschen an den Flughafen zieht, die sich gerne und lange umarmen.

Kiss and Fly

Andere auf den ersten Blick seltsam anmutende Regelungen an Flughäfen gibt es schon lange, wie "Kiss and Fly". Viele Flughäfen haben diese Regelung, die ebenfalls die Zeit für den Abschied begrenzen beziehungsweise sie verteuern soll.

Beim Flughafen Düsseldorf im Westen Deutschlands beispielsweise sieht die Regelung so aus, dass man vor dem Abflugterminal kostenlos bis zu sieben Minuten mit dem Auto stehen kann. Kameras erfassen das Kennzeichen. Ist das Auto weniger als sieben Minuten in dem Abflugbereich, öffnet sich die Schranke zur Ausfahrt. Ist man dort länger, kostet es fünf Euro und für jede weitere fünf Minuten weitere fünf Euro. Maximal darf man dort 30 Minuten stehen. Aber ein Zeitlimit fürs Parken ist für die meisten Menschen wohl eher nachvollziehbar als ein Zeitlimit fürs Umarmen.