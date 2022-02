DW Nachrichten

Ukraines Präsident meldet sich mit Videobotschaft

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer neuen Videobotschaft seinen Durchhaltewillen im Kampf gegen den russischen Angriff bekräftigt. Das Video wurde offenbar vor seinem Amtssitz in Kiew aufgenommen. Er selbst werde in Kiew bleiben, sagte Selenskyj.