Ukraine und Russland: Keine Brüder mehr!

Schon länger Risse in den Beziehungen

Die Anlage besteht aus mehreren Denkmalen, die Anfang der 80er Jahre zur 1500-Jahr-Feier von Kiew errichtet wurden und an die Freundschaft zwischen Ukrainern und Russen erinnern sollen. Auf dem Bogen der Völkerfreundschaft brachten Aktivisten 2018 einen Riss an, um auf in Russland und auf der Krim inhaftierte Ukrainer aufmerksam zu machen, darunter der 2019 freigelassene Filmregisseur Oleh Senzow.