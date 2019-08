Ukraine: Schießübungen in der Tschernobyl-Zone

"Das kommt von den Militärübungen", sagt der Fremdenführer zu Touristen aus Deutschland und Kanada, die sich über Einschusslöcher in der Vitrine eines Cafés in Prypjat wundern. Inzwischen müssen die Reiseleiter bei allen Touren durch die Tschernobyl-Zone den Besuchern erklären: Die Einschusslöcher in den Gebäuden der evakuierten Stadt Prypjat haben nicht Abenteurer auf ihrer Suche nach Mutanten und Zombies hinterlassen, sondern Soldaten der ukrainischen Nationalgarde.

In der Ukraine ist über die Ausbildung von Kampftruppen auf dem verstrahlten Gelände wenig bekannt. Einzelne Hinweise darauf finden sich auf den Webseiten der "Stalker", wie die illegalen Besucher der Sperrzone genannt werden. Ende Januar letzten Jahres beklagte der Chefs der Firma Tschernobyl-Tours, Jaroslaw Jemeljanenko, in einem Facebook-Post: "Sie werden wieder schießen. Die Stadt Prypjat wurde ohne Vorankündigung gesperrt. Die Touristen dürfen den Ort nicht besuchen, obwohl sie dafür schon Geld gezahlt haben."

Verfallende Gebäude als attraktives Fotomotiv: Tourist in Prypjat

Der Plan des Innenministers

Auf der Webseite der Nationalgarde oder der des Innenministeriums ist zu den Übungen nichts zu finden. Lediglich die staatliche Firma, die für die Zulassung von Touristen zur Tschernobyl-Zone zuständig ist, verkündete im Internet kurzfristig, am 30. Mai sei die Stadt Prypjat für Besucher geschlossen. Nach Informationen, die der DW vorliegen, wurden genau an diesem Tag Übungen der Nationalgarde in Prypjat abgehalten.

Die Nationalgarde selbst ließ die Frage der DW, wann sie zuletzt in der Tschernobyl-Zone trainiert habe, unbeantwortet. Bestätigt wurde nur, dass Angehörige der Garde gelegentlich im Einvernehmen mit der Verwaltung des Sperrgebiets in Prypjat üben würden, und zwar im Zusammenhang mit dem "Plan der kleinen Schritte", den Innenminister Arsen Awakow zur "Deokkupation" des Donbass entwickelt hatte. Das Gebiet im Osten der Ukraine befindet sich seit fünf Jahren unter der Kontrolle prorussischer Separatisten.

Einschusslöcher auf einer mit Graffiti bemalten Wand

Den Plan hatte Awakow im vergangenen Sommer vorgestellt. Er sei eine Alternative zu den Minsker Vereinbarungen, die sich, so der Innenminister, "erschöpft" hätten. Durch die Vermittlung Deutschlands und Frankreichs wurde im sogenannten Normandie-Format unter Beteiligung der ukrainischen und russischen Seite 2015 das Minsker Abkommen erreicht. Dadurch wurde der bewaffnete Konflikt mit den von Russland unterstützten "Volksrepubliken" eingedämmt.

Risiken für Soldaten und Abenteurer

Die Nationalgarde versichert der DW, ihre Angehörigen würden bei den Schießübungen in Prypjat alle Sicherheitsvorschriften befolgen und später die die gesamte Ausrüstung auf radioaktive Kontamination hin prüfen. Doch Beobachter haben Zweifel, was die Sicherheit der Übungen im radioaktiv verseuchten Prypjat mit seinen verfallenen Gebäuden angeht.

Als Tourist unterwegs in Tschernobyl Der Einkaufsladen im Dorf Salissja Jeder, der die 30-Kilometer-Sperrzone um das Atomkraftwerk (AKW) Tschernobyl besuchen will, muss von einem Reisebüro bei den Behörden angemeldet sein. Die Pässe der Touristen werden an einem Checkpoint kontrolliert. Drinnen ist die erste Station das Dorf Salissja. Vor dem GAU am 26. April 1986 lebten hier 3000 Menschen. Alle wurden evakuiert. Später kehrten einige Bewohner zurück.

Als Tourist unterwegs in Tschernobyl Sievert? Röntgen? Becquerel? Curie? Der nächste Halt ist das Dorf Kopatschi innerhalb der Zehn-Kilometer-Zone. Das Gebiet wurde sehr stark mit Radionukliden kontaminiert. Touristen können die Strahlung mit Dosimetern messen, die gegen eine Gebühr von umgerechnet fünf bis zehn Euro erhältlich sind. Führer erklären den Touristen die unterschiedlichen Maßeinheiten. Hier und da schlagen die Geräte aus und quietschten laut.

Als Tourist unterwegs in Tschernobyl Das Gerät der Tschernobyl-Liquidatoren Die nächste Station ist die Stadt Tschernobyl. Unter freiem Himmel nahe der Feuerwache sind die Maschinen ausgestellt, mit denen die Folgen der Havarie beseitigt werden sollten. Doch die "Liquidatoren", wie die Männer genannt wurden, stellten schon bald fest, dass die radioaktive Stahlung einfach zu hoch war: Selbst die Technik dieser massiven Gerätschaften versagte.

Als Tourist unterwegs in Tschernobyl Denkmal vor dem vierten Reaktorblock Dann geht es weiter zum AKW. Vor Block 4 steht ein Denkmal für die Liquidatoren. Heute ist der Unglücksreaktor von einer neuen Schutzhülle umgeben und wirkt geradezu friedlich. Nach der Explosion im April 1986 lag die Strahlung tausendfach über den zulässigen Werten. Etwa 600.000 Liquidatoren waren beteiligt, um die Folgen einer der größten von Menschen verursachten Katastrophen zu beseitigen.

Als Tourist unterwegs in Tschernobyl Strahlen-Kontrolle im ehemaligen AKW Vor dem Betreten der Anlage muss jeder seine Kleidung untersuchen lassen, damit kein radioaktiver Staub ins Innere gelangt. Wenn die Werte zu hoch sind, wird versucht, die Kleidung zu reinigen. Misslingt das, muss sie draußen bleiben. Laut Reisebüro liegt die Strahlendosis an einem Tag in der Sperrzone durchschnittlich etwa so hoch wie in einer Stunde im Flugzeug.

Als Tourist unterwegs in Tschernobyl Mittagessen in Tschernobyl Nach der Strahlenkontrolle wird in der Cafeteria des AKW ein Mittagessen serviert: Suppe, Fleisch mit Beilage und Salat, Kompott, Saft und Brot. Vegetarier können Kürbisspeisen oder Früchte bekommen. Alle Lebensmittel werden in die Sperrzone "importiert". Der Preis für ein Mittagessen liegt bei 100 Hrywnja - umgerechnet rund drei Euro. Kaffee gibt es separat aus einem Automaten.

Als Tourist unterwegs in Tschernobyl Das "Weiße Haus" in Pripjat Die Stadt Pripjat - der Stolz sozialistischer Stadtplanung - wurde 1970 gegründet. Vor der Havarie lebten dort, zwei Kilometer vom AKW-Tschernobyl entfernt, etwa 50.000 Menschen. Das Bild zeigt das "Weiße Haus", in dem führende Vertreter der Stadt und des Kraftwerks wohnten.

Als Tourist unterwegs in Tschernobyl Die geheime Radarstation "Duga" Die letzte Station der Reise ist eine ehemals geheime Einrichtung in der Nähe des AKW Tschernobyl. Die Radarstation "Duga" war seit 1976 Teil der sowjetischen Luftabwehr und sollte den Start von Interkontinentalraketen erkennen. Mit ihren ständigen Klopfgeräuschen auf Kurzwelle ging sie Amateurfunkern jahrelang auf die Nerven. Daher wurde die Anlage auch "Specht" genannt.

Als Tourist unterwegs in Tschernobyl Fuchs Semjon Nahe Pripjat sieht man manchmal einen Fuchs, der inzwischen so bekannt ist, dass er einen Namen hat: Semjon. Er mag Touristen, weil sie ihn oft füttern. Doch streicheln sollte man ihn nicht. Nicht nur, weil in seinem Fell radioaktive Partikel stecken könnten, sondern: Der Hübsche ist trotz aller Zutraulichkeit ein wildes Tier. Das Beißen, heißt es, habe Semjon nicht verlernt. Autorin/Autor: Iurii Sheiko, Dmytro Kaniewski (mo)



Taras Tschmut, Leiter der NGO "Ukrainisches Militär-Zentrum" findet, dass die Tschernobyl-Zone alles andere als ein sicherer Truppenübungsplatz ist. Bei den Gebäuden bestehe Einsturzgefahr, und die Soldaten könnten verletzt werden. "Natürlich kann man sagen, dass solche Übungen unter maximal wirklichkeitsgetreuen Kampfbedingungen stattfinden sollten, aber dabei sollte nicht das Leben von Militärs gefährdet werden", so Tschmut. Er gab auch zu bedenken, dass das Gelände radioaktiv verseucht sei.

Gefahren bergen die Schießübungen auch für die Abenteurer, die illegal in die Sperrzone eindringen. Seitens der Nationalgarde heißt es, einen Tag vor den Übungen würden Gebäude durchsucht und über Lautsprecher Warnungen verbreitet. Es ist jedoch zu bezweifeln, dass alle Wohnungen der verlassenen Stadt, in der einst 50.000 Menschen lebten, überprüft werden können. Fraglich ist auch, ob die Warnungen beachtet werden. "Stalker", unter denen sich auch Minderjährige befinden, könnten die Schießübungen sogar noch beobachten, statt sich zurückzuziehen.

Debatte um UNESCO-Welterbe

Kritisch sehen die Übungen auch diejenigen, die sich dafür einsetzen, dass die verlassene Stadt unter Denkmalschutz gestellt wird. Laut Nationalgarde gibt es diesbezüglich keinen Grund zur Sorge. "In der Stadt werden Maßnahmen getroffen, um die Zerstörung von Gebäuden zu verhindern", heißt es gegenüber der DW. Geschossen werde nur auf zuvor vorbereitete Ziele, und die Projektile würden beispielsweise von Sandsäcken aufgefangen. Doch die zahlreichen Einschüsse an Gebäuden zeigen, das dem nicht so ist.

Nicht alle Schüsse enden in Sandsäcken

"Touristen kommen und sehen die Einschusslöcher in den Fenstern. Das ist einfach Vandalismus", sagt Serhij Myrnyj, Mitarbeiter von Tschernobyl-Tours. Er hat auf der Webseite des ukrainischen Präsidenten eine Petition initiiert mit dem Ziel, dass die Tschernobyl-Zone auf die Liste des UNESCO-Welterbes kommt.

Auch der ukrainische Prypjat-Forscher Oleksandr Syrota ist empört. "Jetzt wird darüber diskutiert, dass Prypjat potenziell ein UNESCO-Welterbe ist. Aber es kann doch keine Rede davon sein, aus der Stadt ein Museum zu machen, wenn auf zentrale Gebäude, die unter Denkmalschutz kommen könnten, geschossen wird", so der Aktivist.