Oleksandr Revtiukhs Mutter schließt ihren Sohn glücklich in die Arme - er lebt! Ursprünglich arbeitete Revtiukh gut bezahlt als Elektriker in Ungarn, bevor er im April 2022 in die Armee eintrat. Jetzt bietet Oleksandr mithilfe sozialer Medien sein Know-how als Coach und Berater für Kriegsversehrte an. "Suche nach einem Ausweg, es gibt einen Weg durch die Dornen zu den Sternen", ist sein Motto.