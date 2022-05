Lieber zur NATO

Lange stand die Ukraine dem "Brudervolk" in Russland nahe. Doch die Eigenständigkeit des Landes passte schon lange nicht mehr in Putins Weltbild, der sie als Teil eines Großrussischen Reiches sieht. Für Amer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es also kein Wunder, dass die kleine Ukraine begehrlich nach der NATO schielt. Doch Russland will ihr diesen Wunsch keinesfalls durchgehen lassen.