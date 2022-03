Ukraine-Krieg: Belastung für die ganze Welt

Die Wirtschaft leidet, vor allem aber trifft es die Zivilbevölkerung weltweit.

Explodierende Weizenpreise

30 Prozent der weltweiten Weizenproduktion kommen aus der Ukraine und Russland. Der Krieg gefährdet den Anbau auf den Feldern und den Export. An Terminbörsen steigt der Weizenpreis auf nie dagewesene Höhen. Schlecht für Nordafrika und Westasien.

Russland-Sanktionen und Lieferengpässe

Die Frachtraten EU-China haben sich vervierfacht, die Schienentransportwege sind wegen der Russland-Sanktionen blockiert, Luftfracht ist teuer, die Lieferketten- und Versorgungsprobleme häufen sich. Das lässt die Preise steigen und die Inflation.

Was ist Cyberkrieg?

Parallel zu Zerstörung und Gewalt durch Soldaten kämpfen auch Hackergruppen beider Kriegsparteien gegeneinander. Das Ziel: die kritische Infrastruktur des Gegners stören oder lahmlegen. Die Leidtragenden wie bei jedem Krieg: die Zivilbevölkerung.

Russlands Flirt mit China

Russland wendet sich vom Westen ab und will sich stärker an China ausrichten. Wie nah sind sich die beiden Länder wirtschaftlich? Und wie reagiert China auf die Annäherungsversuche? Gelingt China der Spagat zwischen Russland und dem Westen?

Die Russland-Sanktionen in der Schweiz

Die Schweiz friert Vermögen reicher Russen, Unternehmen und Banken ein. Russlands Regierung soll das empfindlich treffen. Doch ob die Sanktionen das auch wirklich tun und ob sie ausreichend umgesetzt werden, daran haben Kritiker erhebliche Zweifel.

Sendezeiten:

DW Deutsch

MI 23.03.2022 – 01:00 UTC

MI 23.03.2022 – 04:30 UTC

MI 23.03.2022 – 08:03 UTC

MI 23.03.2022 – 11:03 UTC

MI 23.03.2022 – 17:03 UTC

MI 23.03.2022 – 23:00 UTC

DO 24.03.2022 – 14:30 UTC

DO 24.03.2022 – 20:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DI 22.03.2022 – 20:00 UTC

MI 23.03.2022 – 00:30 UTC

MI 23.03.2022 – 13:03 UTC

DO 24.03.2022 – 01:30 UTC

DO 24.03.2022 – 15:03 UTC

DO 24.03.2022 – 17:03 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3