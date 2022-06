DW Nachrichten

Ukraine: Gewalt russischer Besatzer gegen Zivilisten

In der Ukraine wird in mehr als 15.000 mutmaßlichen Fällen von russischen Kriegsverbrechen ermittelt. Von Massengräbern in Bucha bis hin zu Zeugenaussagen aus Städten wie Irpin – die Zahl wächst. DW-Reporterin Rebecca Ritters hat mit Bewohnern der Stadt Trostjanez gesprochen.