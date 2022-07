Ukraine: Ein Kind kriegen mitten im Krieg

Die Front ist nur 40 Kilometer entfernt

Der Druck auf die Schwangeren ist enorm - auch wenn die Klinik alles versucht, um dem Krieg zu trotzen. Sandsäcke in den Fenstern sollen vor Granatsplittern schützen. Einem direkten Angriff, wie auf das Krankenhaus in Mariupol im März diesen Jahres, würden sie aber nicht standhalten. Die Entbindungsklinik ist für etwa 340.000 Menschen in der Region zuständig, so deren Gouverneur.