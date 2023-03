Ukraine: Die Rakete im Wohnzimmerboden

Nadezhda Eduardovna hat sie um Hilfe gerufen. Bei ihr stecken Reste einer Rakete mitten in der Wohnung: "Als wir, nachdem die Russen zurückgedrängt waren, wieder hierherkommen konnten, sah ich, was sie uns Nettes hinterlassen hatten. Ich hatte Angst es anzufassen. Die Jungs müssen es jetzt rausholen, aber was war ich erschrocken. Ich dachte, das explodiert gleich."

Georgien: Machtprobe in Tiflis

Tausende Georgier protestieren mit der europäischen Fahne in der Hand gegen ihre Regierung und deren russisch geprägte Gesetzgebung. Der Einfluss Moskaus ist seit dem Ukraine-Krieg überall zu spüren, sagen viele.

Österreich: Das Welterbe im Salzberg

Der Österreicher Martin Kunze hat eine Mission: Er will nicht weniger als das „Gedächtnis der Menschheit“ schaffen. Denn, so sagt er, digitale Daten seien nicht für die Ewigkeit gemacht.

Spanien: Europas größte illegale Siedlung „Cañada Real“

Sie ist 14 Kilometer lang – und gilt als die größte illegale Siedlung Europas: In der „Cañada Real“, nicht weit von Madrid, leben Familien und Drogengangs nebeneinander.

Wie ein Chor die Teilung Zyperns überwinden will

Ein türkisch-griechischer Friedenschor will die Teilung Zyperns überwinden. Zwischen beiden Teilen kommt es immer wieder zu Konflikten.

