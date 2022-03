Ukraine aktuell: Viele Tote in bombardierter Kunstschule befürchtet

Das Wichtigste in Kürze:

Russland meldet wieder Einsatz von Hyperschallraketen

Selenskyj verbietet pro-russischen Parteien ihre Arbeit

Berichte über Deportationen in Mariupol

Vize-Bundestagspräsidentin will nationalen Krisenstab

Bahnverbindungen zwischen Belarus und Ukraine unterbrochen?

Die ukrainische Seite befürchtet viele Tote in den Trümmern einer Kunstschule in der umkämpften Stadt Mariupol, die von russischen Bomben zerstört worden sei. Das Gebäude, in dem rund 400 Zivilisten Zuflucht gefunden hatten, sei am Samstag bei einem Angriff zerstört worden, teilte die Stadtverwaltung im Messengerdienst Telegram mit. Unter den Trümmern der Schule G12 seien noch Menschen eingeschlossen.

Allein in Mariupol wurden nach Angaben der ukrainischen Regierung seit Beginn des russischen Angriffskriegs mehr als 2100 Einwohner getötet. Die Lage für die Menschen in der belagerten Hafenstadt sei "katastrophal". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "Terrorakt" gegenüber einer friedlichen Stadt, an den man sich noch im kommenden Jahrhundert erinnern werde. Dies sei ein "Kriegsverbrechen" der russischen Seite. Mariupol ist für Russland deshalb strategisch so wichtig, da die Kontrolle über die Hafenstadt den Zusammenschluss der russischen Einheiten von der annektierten Halbinsel Krim mit jenen aus dem von Separatisten kontrollierten Donbass ermöglichen würde.

"Kinder" steht auf diesem bereits durch Beschuss beschädigten Auto dieses Anwohners von Mariupol

Moskau meldet erneuten Einsatz von Hyperschallraketen

Russland hat einen weiteren Einsatz seiner neuartigen Kinschal-Raketen gemeldet.Die Kinschal-Raketen gehören zu einem Arsenal von Hyperschallraketen, die Russland als erstes Land der Welt entwickelt hat. Die Flugkörper können bei extremer Geschwindigkeit die Höhe und die Richtung ändern und somit gegnerische Luftabwehrsysteme überwinden.

Die Raketen für den Angriff auf das Lager bei Mykolajiw seien vom Luftraum über der Krimhalbinsel abgefeuert worden, erklärte das Ministerium. Zusätzlich seien auch Marschflugkörper des Typs Kalibr vom Kaspischen Meer aus abgefeuert worden. Zum Zeitpunkt des Angriffs machte Moskau keine Angaben.

Video ansehen 00:31 Russland meldet erneuten Einsatz von Hyperschallwaffen

Der Gouverneur der Region von Mykolajiw, Vitali Kim, sagte, die Luftangriffe seien in kurzen Abständen erfolgt. Man habe keine Zeit gehabt, Alarm auszulösen. Kim wörtlich: "Bis wir diesen Tornado ankündigen, ist er bereits da." Über die Zahl der Opfer machte Kim keine Angaben. Die Angaben aus den Kampfgebieten lassen sich nicht ohne Weiteres unabhängig überprüfen.

Selenskyj verbietet pro-russischen Parteien ihre Arbeit

Pro-russische Parteien dürfen in der Ukraine bis auf Weiteres ihre Arbeit nicht mehr ausüben. Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat habe einer Reihe von pro-russischen Parteien die Arbeit für die Dauer des Kriegs im Land verboten, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. "Die Aktivitäten von deren Politikern, die auf Spaltung oder Kollaboration abzielen, werden keinen Erfolg haben, dafür aber eine harte Antwort erhalten", wurde Selenskyj zitiert. Unter den betroffenen Parteien sind die "Oppositionsplattform für das Leben" und der "Oppositionsblock", die auch im Parlament vertreten sind.

Zugleich wandte Selenskyj sich an die russische Bevölkerung und gab an, schon jetzt seien mehr als 14.000 russische Soldaten im Gefecht getötet worden.

Video ansehen 01:02 Selenskyj: "Berge von Leichen russischer Soldaten"

Berichte über Deportationen

Nach Angaben der Stadtverwaltung von Mariupol haben russische Streitkräfte in der vergangenen Woche mehrere Tausend Menschen gewaltsam aus der belagerten Stadt deportiert. "Die Besatzer haben illegal Menschen aus dem Stadtteil Livoberezhniy und aus dem Schutzraum des Sportklubs verschleppt, wo sich mehr als Tausend Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, vor den ständigen Bombardierungen versteckt hatten", teilte der Stadtrat in einer Erklärung auf seinem Telegram-Kanal mit.

Video ansehen 04:15 Bilder von Flucht, Leid und Angst

Die Agentur RIA Nowosti berichtete letzte Woche unter Berufung auf Hilfsdienste, dass fast 300.000 Menschen, darunter etwa 60.000 Kinder, aus den Regionen Luhansk und Donbass sowie Mariupol nach Russland gekommen seien.

Von ukrainischer Seite heißt es außerdem, man habe "vorübergehend" den Zugang zum Asowschen Meer verloren. Ein Berater des ukrainischen Innenministeriums beschreibt die Lage in der Stadt als "katastrophal". Es gebe auch Kämpfe um das Stahlwerk Asowstal. "Eines der größten Stahlwerke Europas wird gerade zu einer Ruine."

Das Asowstal-Metallwerk am Stadtrand von Mariupol

Russland beschuldigte unterdessen die Ukraine, Angriffe unter falscher Flagge auf Diplomaten zu planen. "Unter falscher Flagge" heißt, einen Vorwand für einen Angriff künstlich zu inszenieren. Aus dem russischen Verteidigungsministerium heißt es demnach: "Das nationalistische Kiewer Regime plant, Angriffe auf diplomatische Objekte der USA und westlicher Länder als angeblichen 'gezielten Angriff der russischen Streitkräfte' darzustellen." Zudem behauptet Moskau, Kiew plane in den Regionen Sumy und Mykolajiw Angriffe auf Zivilisten mit Chemikalien. Für beide Aussagen gibt es keine Belege.

Ein schwer beschädigter Wohnblock in Mariupol

Die Ukraine wirft ihrerseits Russland immer wieder vor, Unwahrheiten über angeblich geplante Provokationen zu verbreiten, um dann wiederum selbst unter falscher Flagge angreifen zu können. Auch die USA hatten die Sorge geäußert, dass Russland mit Vorwürfen über einen drohenden Einsatz chemischer Waffen eine potenzielle Aktion unter falscher Flagge vorbereiten könnte.

Flüchtlingsbewegungen übertreffen alle Befürchtungen

Nach UN-Angaben sind inzwischen mehr als 3,3 Millionen Menschen vor den Kämpfen aus der Ukraine geflohen. Allein in Polen kamen bisher rund zwei Millionen Menschen an. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in Genf spricht zudem von weiteren fast 6,5 Millionen Menschen, die innerhalb der Ukraine auf der Flucht sind.

Im Warschauer Stadion werden Schlafplätze für Flüchtlinge aus der Ukraine bereit gehalten

In Deutschland registrierte die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffs inzwischen mehr als 218.000 Kriegsflüchtlinge. Die Zahl der tatsächlich Angekommenen dürfte deutlich höher sein. Bildungspolitiker in den Ländern schätzen, dass etwa die Hälfte der in Deutschland ankommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Kinder und Jugendliche sind, die früher oder später in Schulen oder Kitas unterkommen müssen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Ukrainerinnen vor Übergriffen von Menschenhändlern und Sexualstraftätern schützen. "Jeder, der versucht die Not der Geflüchteten auszunutzen, sollte wissen: Auf solche Taten reagieren wir mit aller Härte des Gesetzes." Niemand dürfe das Leid der Flüchtlinge missbrauchen, sagte sie der "Bild am Sonntag". "Solche Übergriffe sind zutiefst verachtenswert."

Ein nationaler Krisenstab muss her

Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) fordert eine schnellere und bessere Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Nötig sei ein "ministeriumsübergreifender nationaler Krisenstab im Kanzleramt", sagte Göring-Eckardt der "Bild am Sonntag". Dort könnten alle Fragen von der Unterbringung bis zur Versorgung und Kinderbetreuung geklärt werden. "Wir brauchen eine Flüchtlingskoordination, bei der alle Fäden, auch die Abstimmung mit den Bundesländern, zusammenlaufen", plädierte sie.

Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt

Die Politik müsse jetzt "schnell staatliche Strukturen hochfahren und für eine bessere Verteilung sorgen", mahnte die Grünen-Politikerin an. Die Koalition müsse zudem mehr Geld für Deutschkurse zur Verfügung stellen. "Da braucht es zügig mehr Personal und mehr Geld. Das wird Teil der Haushaltsverhandlungen nächste Woche", kündigte sie an.

"Sinnloses Massaker"

Papst Franziskus wertet den russischen Krieg in der Ukraine als ein "sinnloses Massaker" und ruft die internationale Gemeinschaft zu mehr Friedensanstrengungen auf. "Dieser widerliche Krieg" müsse endlich aufhören, so Franziskus am Sonntag bei seinem Mittagsgebet auf dem Petersplatz.

Papst Franziskus prangert den Krieg in der Ukraine als "sinnloses Massaker" an

Auch in dieser Woche seien Raketen und Bomben auf Zivilsten, Alte, Kinder und Schwangere herabgeregnet. Er habe am Samstag verletzte Kinder aus der Ukraine in der vatikanischen Kinderklinik besucht. Ein Kind habe seinen Arm verloren. "Das ist unmenschlich, ein Sakrileg; es ist eine Verletzung der Heiligkeit des Lebens", beklagte der Papst.

Er denke zugleich an die unzähligen Ukrainer, die auf der Flucht seien, und an die vielen, die nicht fliehen könnten und vom Tod bedroht seien. "Gewöhnen wir uns nicht an den Krieg", mahnte der 85-Jährige.

Belarus zieht seine Diplomaten aus der Ukraine ab

Die letzten Diplomaten aus der autoritär geführten Republik Belarus haben Angaben aus Minsk zufolge die Ukraine verlassen. Hintergrund seien "unerträgliche Zustände" für die Belarussen in der Ukraine gewesen, sagte Botschafter Igor Sokol im belarussischen Staatsfernsehen. Er verwies etwa auf gesperrte Bankkonten. Belarus gilt als enger Verbündeter Russlands. Das Land war Aufmarschgebiet für russische Soldaten und soll auch Stützpunkt für Raketenangriffe gegen die Ukraine gewesen sein.

Womöglich haben belarussische Bahnarbeiter alle Schienenverbindungen zwischen Belarus und der Ukraine unterbrochen. Jedenfalls dankte der Vorsitzende der ukrainischen Eisenbahnen, Olexander Kamyschin, den Kollegen in Belarus für die nicht näher beschriebene Aktion. "Mit dem heutigen Tag kann ich sagen, dass es keinen Bahnverkehr zwischen Belarus und der Ukraine gibt", wird er von der Agentur Unian zitiert. Dies würde bedeuten, dass die russischen Truppen in der Ukraine über diese Strecken weder Verstärkungen noch Nachschub erhalten.

USA schicken Militärkontingent nach Bulgarien

Zur Stärkung der NATO-Ostflanke wollen die USA ein Truppenkontingent nach Bulgarien entsenden. Das sagte der bulgarische Ministerpräsident Kiril Petkow nach Gesprächen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Sofia. Dieses Kontingent soll unter dem Kommando des NATO-Oberbefehlshabers in Europa stehen.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

ehl/uh/haz/sti/rb/ack (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)