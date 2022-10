Ukraine aktuell: Ukraine lehnt Putin als Verhandlungspartner ab

Das Wichtigste in Kürze:

Putin ist kein Verhandlungspartner für Selenskyj

Ukraine gelingt angeblich Durchbruch im Gebiet Cherson

Kiew erhält Fünf-Milliarden-Euro-Kredit von der EU

Laut Moskau jetzt erste Rekruten aus Teilmobilmachung im Donbass

Journalistin Owsjannikowa in Russland auf Fahndungsliste

In der Ukraine sind Verhandlungen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin verboten worden. Ein entsprechendes Dekret des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurde auf dessen Webseite veröffentlicht. Dem ging eine Entscheidung des Rates für Sicherheit und Verteidigung voraus. Das Gremium reagierte damit auf die russische Annexion von vier ukrainischen Gebieten in der Süd- und Ostukraine, die international als Völkerrechtsbruch kritisiert wurde.

Der Kreml äußerte sich ablehnend zu dem Dekret. "Wir werden entweder warten, bis der derzeitige Präsident seine Position ändert, oder warten, bis der nächste Präsident seine Position im Interesse des ukrainischen Volkes ändert", sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Er betonte, dass die "spezielle Militäroperation" nicht enden werde, wenn die Ukraine Gespräche ausschließe. Mit "spezieller Militäroperation" bezeichnet Moskau den von Russland geführten Krieg in der Ukraine.

Gepanzerte Fahrzeuge der ukrainischen Armee rücken weiter vor

Der große Durchbruch im Süden

Den ukrainischen Streitkräften ist angeblich der größte Durchbruch an der Südfront seit Kriegsbeginn gelungen. Russische Quellen berichteten, ukrainische Panzerverbände stießen entlang der Frontlinie im Gebiet des Flusses Dnipro in der Region Cherson Richtung Süden vor.

"Die Informationslage ist angespannt, sagen wir es mal so, denn es gab in der Tat Durchbrüche", sagte Wladimir Saldo, der von Russland installierte Statthalter in den besetzten und völkerrechtswidrig annektierten Teilen von Cherson, im russischen Staatsfernsehen. Saldo nannte konkret das Gebiet um die Ortschaft Dutschany am Ufer des Dnipro. "Da gibt es Siedlungen, die von ukrainischen Truppen besetzt sind." Dutschany liegt etwa 30 Kilometer südlich des bisherigen Frontverlaufs.

Überreste eines zerstörten russischen Panzers

Die Regierung in Kiew äußerte sich nur verhalten zum Kriegsgeschehen. Ein Berater des Innenministeriums, Anton Geraschtschenko, veröffentlichte ein Video, auf dem ukrainische Soldaten ihre Nationalflagge in der Ortschaft Solota Balka hissten. Das Gebiet liegt zwischen den Städten Cherson und Saporischschja, deren Regionen Putin am Freitag für annektiert erklärt hat.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt keine Details der Offensive preis

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft wenig konkret, die ukrainische Armee rücke weiter gegen die russischen Streitkräfte vor. In "etlichen Gebieten" habe die Armee Städte zurückerobert. Die heftigen Kämpfe hielten an diversen Stellen der Front an. Details nannte er nicht.

Kampfpause - ukrainische Soldaten in zurückerobertem Gelände

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aus den Kampfgebieten nicht. Sollten sich die Meldungen bestätigen, drohen Tausende russische Soldaten von ihren Nachschublinien abgeschnitten zu werden.

Ukraine erhält weitere fünf Milliarden Euro von der EU

Die Europäische Union hat eine Absichtserklärung über neue Finanzhilfen von fünf Milliarden Euro für die Ukraine unterzeichnet. Der ukrainische Haushalt wird einschließlich der Militärausgaben seit Kriegsbeginn zu großen Teilen aus dem westlichen Ausland finanziert.

Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, teilte mit, das Geld werde für "sofortige Liquiditätsengpässe sowie Lohn- und Pensionszahlungen" verwendet. Ein erster Teil fließe Mitte Oktober, zwei weitere Tranchen später in diesem Jahr. Das Geld ist Teil eines im Mai angekündigten Hilfspakets über insgesamt neun Milliarden Euro. Eine Milliarde Euro wurde bereits Anfang August ausgezahlt.

Valdis Dombrovskis, Vize-Präsident der EU-Kommission, sichert Kredite für "sofortige Liquiditätsengpässe" zu (Archivbild)

Krieg verursacht Milliardenschäden an der Umwelt

Die Ukraine schätzt den durch den russischen Einmarsch entstandenen Umweltweltschaden aktuell auf rund 36 Milliarden Euro. Naturschutzgebiete mit einer Fläche von mehreren Millionen Hektar seien bedroht, teilt das Umweltministerium mit. Ein Fünftel der Schutzgebiete könnte zerstört werden. Es seien bereits 2000 Schadensfälle dokumentiert worden. Die Rechnung für die Luftverschmutzung betrage bislang rund 25 Milliarden Euro. Weitere elf Milliarden Euro seien notwendig, um die Böden zu säubern.

Erste Rekruten nach Mobilisierung im Donbass eingetroffen

Die ersten im Zuge der Teilmobilmachung in Russland einberufenen Rekruten sind nach offiziellen Angaben aus Moskau in die besetzten ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk verlegt worden. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Reservisten würden nicht zum Lückenfüllen eingesetzt, vielmehr sollten sie nach ihrer Ausbildung im Rückraum der Front die Nachschubwege sichern.

Russische Soldaten auf dem Weg an die Front (von der Staatsagentur Tass veröffentlichtes Bild)

Die USA haben trotz der Rekrutierungen nach eigenen Angaben bisher keine groß angelegte Verstärkung der russischen Truppen im Kampfgebiet beobachtet. Ein US-Militärvertreter, der anonym bleiben wollte, sagte: "Grob gesagt haben wir eine relativ kleine Zahl (russische Verstärkung) gesehen ..., jedoch nichts in großem Stil zu diesem Zeitpunkt."

Massenschlägerei unter Soldaten in Militärbasis bei Moskau

Vor dem Hintergrund der Teilmobilmachung ist es auf einer Militärbasis bei Moskau Medienberichten zufolge zu einer Massenschlägerei zwischen den neu Einberufenen und länger dienenden Zeitsoldaten gekommen. Die dort dienenden Soldaten hätten von den Neuen deren Kleidung und Mobiltelefone verlangt, berichtete das Internetportal Baza. Der Konflikt sei in eine Massenschlägerei ausgeartet, bei der die frisch Rekrutierten die Oberhand behielten. Sie sollen ihre Peiniger dermaßen verprügelt haben, dass sich schließlich rund 20 Zeitsoldaten in einem Gebäude einschlossen und die Polizei um Hilfe riefen. Erst nach deren Eintreffen wurde der Konflikt geregelt.

Journalistin Owsjannikowa in Russland auf Fahndungsliste

Die russische Journalistin Marina Owsjannikowa ist vom Innenministerium in Moskau auf die Fahndungsliste gesetzt worden. Ihr Name samt Foto tauchte auf einer Liste der flüchtigen Personen auf, wie verschiedene Medien berichteten.

Die Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa bei einem Interview im Juni

Die 44-Jährige, die Mitte März während einer laufenden Fernsehsendung bei ihrem damaligen Arbeitgeber, dem kremltreuen Sender Perwy Kanal, mit einem Plakat gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine protestierte, wurde im August wegen des Vorwurfs der "Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee" angeklagt und in den Hausarrest überstellt. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft. Angeblich ist Owsjannikowa aus dem gerichtlich angeordneten Arrest geflohen. Wo sie sich befindet, ist nicht bekannt.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.